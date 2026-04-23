Man åtalas för anstiftan till sprängningar i Tumba och Skärholmen

En man i 30-årsåldern åtalas för att ha beställt sprängningar i Tumba och Skärholmen, där en mamma och ett barn skadades allvarligt. Han misstänks ha beställt dåden från utlandet.

En man i 30-årsåldern står nu åtalad vid Södertörns tingsrätt för grova brott, nämligen anstiftan till två allvarliga sprängning ar som skakade Tumba och Skärholmen , förorter söder om Stockholm, i april 2025.

Åtalet följer en omfattande polisutredning som avslöjat en komplex bakgrund till dåden och pekat ut mannen som den centrala figuren bakom planeringen och beställningen av sprängningarna. Denna utveckling i fallet markerar ett viktigt steg i rättsprocessen efter de traumatiska händelserna som drabbade de boende i de drabbade områdena. Den mest fruktansvärda konsekvensen av sprängningen i Tumba drabbade en mamma och hennes barn. En handgranat kastades in genom deras sovrumsfönster i slutet av april förra året, vilket resulterade i förödande skador.

Polisutredningen har klargjort att handgranaten tyvärr kastades in i fel lägenhet. Den egentliga måltavlan var en man som bodde i närheten och som var inblandad i en större narkotikahandel, specifikt hantering av ett kilo kokain. Senior åklagare Daniel Insulander beskriver situationen som oerhört tragisk. Mamman tvingades genomgå amputation av båda benen, och även det minderåriga barnet ådrog sig mycket allvarliga skador, både fysiska och psykiska.

Dessa skador kommer att påverka deras liv för alltid. Utöver denna fruktansvärda händelse åtalas även en man i 40-årsåldern, bosatt i Skåne, för inblandning i sprängningen. Båda männen misstänks ha rest från Skåne till Stockholm i syfte att utföra dådet. Enligt kammaråklagare Simon Pittuco tog en av männen taxi till brottsplatsen, och mindre än 15 minuter senare inträffade explosionen.

Det faktum att små barn befann sig i den drabbade lägenheten förvärrar brottets allvar. En person dömdes redan förra sommaren för den direkta utförandet av sprängningen, men nu åtalas även den misstänkta anstiftaren, vilket innebär att rättsprocessen fortsätter att utvecklas och fördjupas. Den misstänkte anstiftaren, som häktades i sin utevaro, kunde gripas på Arlanda flygplats i december. Han misstänks inte bara för sprängningen i Tumba utan även för att ha beställt sprängdådet i Skärholmen.

Utredningen tyder på att han ska ha beställt båda sprängningarna från utlandet, vilket pekar på en internationell koppling till brottsligheten. Detta gör fallet ännu mer komplext och kräver ett omfattande samarbete med myndigheter i andra länder. Åklagarna har samlat betydande bevisning som stödjer åtalet, inklusive teknisk bevisning, vittnesmål och spårning av kommunikation. Bevisningen ska nu presenteras i rätten för att övertyga domstolen om den åtalades skuld.

Fallet väcker allvarliga frågor om organiserad brottslighet, vapenanvändning och de förödande konsekvenserna av narkotikahandel. Det understryker också vikten av att bekämpa den internationella brottsligheten och skydda civila från våld och terror. Rättegången förväntas bli lång och komplicerad, men den är avgörande för att skipa rättvisa för de drabbade och för att avskräcka andra från att begå liknande brott





