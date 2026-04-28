Man åtalas för mord och mordförsök i Västerås – kvinna dödad med kniv

En man i 60-årsåldern har åtalats för mord på sin separerade fru och mordförsök på deras son i Västerås. Åklagaren menar att motivet kan ha varit hedersrelaterat.

En tragedi utspelades på Önsta Gryta i Västerås när en kvinna miste livet och en man skadades allvarligt i en knivattack. En man i 60-årsåldern har nu åtalats för mord och mordförsök i samband med händelsen.

Den åtalade mannen var gift med den avlidna kvinnan, men paret befann sig i en skilsmässa vid tidpunkten för attacken. Relationen hade varit problematisk under en längre tid, vilket framkommer av utredningen. Mannen dömdes tidigare i maj 2025 till fem månaders fängelse för misshandel av kvinnan. Efter avtjänat straff utfärdades ett kontaktförbud mot honom, då han upprepade gånger hade kontaktat kvinnan mot hennes vilja och utsatt henne för trakasserier.

Trots kontaktförbudet lyckades mannen genomföra den fruktansvärda attacken som resulterade i kvinnans död. Kvinnan, som var 54 år gammal, attackerades utomhus i närheten av sitt hem på Önsta Gryta. Vid samma tillfälle knivhöggs även parets vuxne son, vilket ledde till att mannen även åtalas för mordförsök mot sonen. Utöver mord och mordförsök åtalas mannen även för hot mot parets gemensamma dotter.

Enligt åklagare Ann-Sofie Trossing pekar utredningen på att motivet bakom mordet kan ha varit att bevara eller återupprätta familjens heder. Detta tyder på att det kan finnas djupare liggande problem och kulturella faktorer som spelat in i händelsen. Polisen har arbetat intensivt med utredningen och samlat in bevis för att kunna presentera ett starkt åtal. Två personer som initialt greps i samband med brottet har släppts, men den misstänkte mannen förblir anhållen i väntan på rättegång.

Händelsen har chockat lokalsamhället och väckt frågor om våld i nära relationer och vikten av att skydda utsatta individer.

Utredningen fortsätter och ytterligare information kan komma att framkomma under rättegången. Det är avgörande att rättvisan skipas och att de ansvariga ställs till svars för sina handlingar.

Denna tragiska händelse understryker behovet av att öka medvetenheten om våld i nära relationer och att erbjuda stöd till de som är i behov av det. Det är också viktigt att fortsätta arbetet med att förebygga våld och att skapa ett samhälle där alla känner sig trygga och respekterade





