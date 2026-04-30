Man åtalas för rån och människorov efter dejtingapp-bedrägerier

En 23-årig man åtalas för att ha lurat unga män via Tinder och Hinge, hotat dem med pistol och tvingat dem att lämna ifrån sig pengar. Han utgav sig för att vara en ung kvinna för att locka till sig offren.

Under sommaren och hösten 2025 misstänks en 23-årig man ha utsattt tre unga män för rån och människorov , samt försökt rån a en fjärde. Han skapade falska profiler på dejtingapparna Tinder och Hinge , där han utgav sig för att vara en 19-årig kvinna vid namn Maria eller Nathalie.

Offren lockades till avskilda platser i Vårby sent på kvällen eller natten under förevändning att träffa kvinnan. Väl på plats blev de hotade med pistol och tvingades lämna ifrån sig pengar. Mannen åtalas nu för tre fall av rån och människorov. Åklagaren yrkar även på skärpning i två av fallen på grund av att den misstänkte försökt hindra brottsoffren från att anmäla händelserna.

Under rånen tvingades offren att ta ut mellan 10 000 och 15 000 kronor från bankomater under hot om våld. I vissa fall uttryckte gärningsmannen att han hade en pistol, medan offren i andra fall såg pistolliknande föremål. Han tog även kontroll över männens telefoner och fotograferade deras legitimationer, samtidigt som han hotade att skada deras familjer om de berättade för någon om händelsen. Alla fyra målsägande är i övre tonåren eller tidiga 20-årsåldern.

En av dem hade kommunicerat med den falska profilen i flera veckor innan de bestämde träff. Offren beskriver en känsla av rädsla och desperation under rånen. En av dem berättar att han trodde att han skulle bli skjuten. Polisen har hittat bilderna som användes i de falska profilerna på den misstänktes mobiltelefon, samt bevis på att telefonen befann sig nära brottsplatserna vid tidpunkterna för rånen.

Utredarna misstänker att mannen kan ha instruerat en verklig kvinna att ha kontakt med målsägandena. Meddelanden från mannens Snapchat-konto har hittats, där han ger detaljerade instruktioner om hur kvinnan ska presentera sig. Mannen nekar till brott och hävdar att någon annan styrde de falska profilerna från hans mobil





