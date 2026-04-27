Manchester United nära Champions League-klart efter vinst mot Brentford

Efter en 2–1-seger mot Brentford är Manchester United bara två poäng från att säkra en plats i Champions League nästa säsong. Lagkaptenen Bruno Fernandes är nära att slå assistrekordet i Premier League.

Det börjar lukta tisdags- och onsdagsfotboll på Old Trafford igen. Efter en segersmakad 2–1-vinst mot Brentford under måndagen är Manchester United nu bara två poäng från att säkra en plats i Champions League nästa säsong.

Den 5 januari beslutade klubben att avskeda sin dåvarande tränare Ruben Amorim efter en period med svajande resultat och i stället anställa Michael Carrick. Denna förändring verkar nu ha gett frukt, då laget fortsätter att prestera starkt och ligger på tredje plats i Premier League. Med elva poäng ner till sjätteplacerade Brighton är Manchester United i en stark position att säkra en toppfem-placering, vilket innebär kvalifikation till Champions League.

Lagets framgångar under säsongen har inte bara handlat om resultat, utan också om individuella prestationer. Lagkaptenen Bruno Fernandes är på väg att skriva in sig i historieböckerna efter att ha noterats för 19 assist hittills i säsongen. Detta är bara ett assist ifrån att matcha rekordet för flest assist på en säsong i Premier League, ett rekord som delas av Thierry Henry och Kevin De Bruyne.

För Manchester United-fans är detta en spännande tid, då laget inte bara är på väg tillbaka till Europafotbollens elit, utan också har en spelare som kan skriva historia. Med bara några matcher kvar av säsongen ser det ut som om lagets mål att återigen spela Champions League nästa säsong är inom räckhåll.

Vi arbetar för att leverera sanna och relevanta nyheter, och i akuta nyhetslägen gör vi vårt bästa för att tydligt kommunicera vad vi vet och vad som ännu inte är bekräftat





SVTSport / 🏆 29. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

