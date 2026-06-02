Manchester United nära värvning av Ederson - flera stora affärer på gång

Manchester United är överens med Atalanta om mittfältaren Ederson för 485 miljoner kronor. Samtidigt bekräftas Denzel Dumfries till Real Madrid, Marco Silva lämnar Fulham och Robert Lewandowski kan hamna i Fenerbahce.

Manchester United är på väg att förstärka sitt mittfält efter att Casemiro lämnat klubben. Enligt uppgifter från The Athletic har United nått en överenskommelse med Atalanta om mittfältaren Ederson .

Den 26-årige brasilianaren förväntas skriva på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2030, och han kommer nu att genomgå en läkarundersökning. Prislappen landar på cirka 485 miljoner kronor inklusive bonusar. The Athletic rapporterar att fler mittfältare väntas ansluta till United, som slutade trea i ligan den gångna säsongen. Ederson blir den första pusselbiten i en planerad ombyggnad av laget.

Samtidigt står det klart att Real Madrid förstärker sitt försvar. Enligt Fabrizio Romano har den spanska storklubben kommit överens med Inter om en övergång för den nederländske högerbacken Denzel Dumfries. Dumfries, som har en utköpsklausul på drygt 215 miljoner kronor i sitt kontrakt, genomför nu en flytt till Madrid. Även Liverpool har uppgetts vara intresserade, men Real Madrid drog det längsta strået.

Dumfries ansluter till en redan stjärnspäckad trupp och förväntas konkurrera om en plats i startelvan. På tränarfronten lämnar Marco Silva Fulham efter fem framgångsrika år. Portugisen förde upp Londonlaget till Premier League och etablerade dem i den engelska toppdivisionen. I ett känslosamt avsked på klubbens hemsida sade Silva: 'Jag och min stab har alltid känt ert stöd.

Det kommer vi aldrig att glömma. Fulham kommer alltid att finnas i mitt hjärta, och förr eller senare kommer jag tillbaka till Craven Cottage.

' Enligt uppgifter i engelsk media är Silva på väg att ta över Benfica, vilket skulle innebära en återförening med den portugisiska storklubben. En annan stor övergångsnyhet rör Robert Lewandowski. Den polske anfallaren, som nyligen meddelade att han inte förlänger sitt utgående kontrakt med Barcelona, har fått ett lockande erbjudande från Fenerbahce. Enligt transferjournalisten Nicolo Schira har den turkiska klubben erbjudit 37-åringen ett tvåårsavtal med en lön på motsvarande 108 miljoner kronor.

Lewandowski uppges vara öppen för flytten, vilket skulle innebära att han återförenas med tidigare lagkamrater som N'Golo Kanté och Marco Asensio. Fenerbahce slutade tvåa i den turkiska ligan den gångna säsongen. Bayern München har också varit aktiva på transfermarknaden. Efter att ha missat Anthony Gordon, som istället gick till Barcelona, har tyskarna hittat en ny ytterspringare.

Florian Plettenberg uppger att Bayern är överens med PSV:s Ismael Saibari om ett kontrakt till 2031. Marockanen, som gjorde 15 ligamål den gångna säsongen och är uttagen till VM, väntas nu förhandlas mellan klubbarna. Prislappen är ännu inte fastställd, men PSV lär begära en hög summa för sin stjärnspelare. I Everton är Hayden Hackney på väg in, medan Leeds visar intresse för Tromsös mittback Abubacarr Sedi Kinteh.

Aston Villa har ryktats vara intresserade av Marcus Rashford om han inte går till Barcelona, men uppgifterna är osäkra. Southampton meddelade officiellt att Tonda Eckert blir kvar som tränare trots spygate-skandalen. Sammanfattningsvis är det en hektisk period på transfermarknaden, och flera storklubbar rustar inför nästa säsong. Supportrar världen över håller andan i väntan på fler bekräftelser





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