Mankänt för mord 2015: Tingsrätten frikänner mannen efter lång utredning

En man åtalades för mordet på sin fru som hittades död i en isvak 2015. Efter en omfattande utredning, inklusive nya förhör och tekniska undersökningar, har tingsrätten frikänt honom då bevisen inte räckte till. Fallet har varit aktivt i över ett decennium.

En 51-årig man åtalades i april för mord på sin fru som hittades död i en isvak norr om Stockholm 2015. Nu frikänner tingsrätt en mannen från misstankarna.

Attunda tingsrätt har frikänt mannen efter att ha bedömt att motivbilden inte är särskilt stark och att utredningen inte visar vad som hände vid isvaken. Mannen hade möjligtvis både motiv och möjlighet att begå brottet, men det krävs bevis som överstiger rimligt tvivel. Mannen hade tillfälligt släppts tidigare och fallet låg hos polisens kalla fall-grupp i åtta år. Åklagaren Vida Paridad återupptog utredningen 2025, vilket ledde till en ny gripning och beslag av teknisk utrustning.

Trots nya förhör och tekniska undersökningar saknades tillräckliga bevis för att säkerställa en fällande dom. Åklagaren hade använt sig av argument om ekonomiska motiv och separation, men tingsrätten fann att dessa inte var tillräckligt övertygande. Slutligen har mannen frikännats och alla åtal har fallit





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