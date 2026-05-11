Mannen döms till fängelse och utvisning efter våldtäkt

En man döms till 3,5 års fängelse och utvisning efter att ha våldtagit en kvinna bakom ett cykelskjul. Han hade tagit henne tillbaka efter sitt senaste fängelsestraff och verkade vara drogfri. Men hon fick veta att han misstänktes för nya grova brott och såg tecken på att han hade börjat knarka igen. Han åtalades för våldtäkt, misshandel och skadegörelse.

Mannen döms till 3,5 års fängelse och utvisning. Det hade varit slut mellan dem tidigare, men när han kom ut från sitt senaste fängelse straff tog hon honom tillbaka.

Han tog körkort, sökte jobb och verkade vara drogfri. Nu hade hon fått veta att han misstänktes för nya grova brott, och hon såg tecken på att han hade börjat knarka igen. En kväll i augusti 2024 stämde de träff på stan. ARTIKELN I KORTHETI tingsrätten drev två nämndemän igenom en frikännande dom.

Våldtäkten bakom cykelskjulet Hennes mamma hade blivit orolig för sin dotter och kom till platsen i bil. Han sprang fram och slog sönder en ruta på bilen. Sedan drog han henne i håret till en innergård. Bakom ett cykelskjul slet han sönder hennes kläder och våldtog henne.

Under tiden upplevde hon att männen i hans sällskap höll vakt. Efteråt var kvinnans kläder blodiga och sönderslitna. Mannen slog sönder en ruta på sin svärmors bil. De träffades 2015.

Han hade kommit till Sverige som asylsökande från Gaza året innan. – Han var väldigt snäll och hjälpte mig med allt. Jag har en son sen innan, och han intog en jättefin bonuspapparoll. Det var såna saker som jag föll för, säger hon.

– Jag tror att han visade den fina sidan för att jag verkligen skulle binda mig vid honom. – Han tyckte att man ska göra det innan man får barn, annars är man oren. Det blev värre för varje dag. Han blev ett odjur i stället.

Öppna bild i helskärm 2019 åtalades han för misshandel och olaga hot mot henne. I den friande domen konstaterade tingsrätten att kvinnan tonat ned sin berättelse i huvudförhandlingen jämfört med polisförhören. Hon var inte redo, säger hon i dag. – Jag levde i en bubbla.

Jag försökte varje dag att komma igenom den men misslyckades gång på gång. Jag föll för hans ”förlåt” hela tiden. Han visade sig också ha en kriminell livsstil. Samma år som dottern föddes dömdes han till sex månaders fängelse för rattfylleri, häleri, brott mot knivlagen, misshandel och ringa narkotikabrott.

År 2021 dömdes han till fängelse i två år och nio månader efter att ihop med sin bror och ytterligare en man ha misshandlat en man med bland annat underredet till en bilbarnstol. Offret fick livshotande skador. I samband med fängelsestraffet separerade de. Det var när han kom ut som hon trodde att han hade förändrats och gav honom en ny chans. 2024 gifte de sig juridiskt, bara några månader före det brutala slutet.

Han la sin arm om hennes axel när de gick längs gatan. Men när de passerade en pizzeria där hon känner personalen ropade hon åt dem att ringa polisen. Då sparkade han henne. Hon sparkade eller knuffade tillbaka så att han trillade, varpå hon flydde.

Hon fick åka ambulans till sjukhuset där hon undersöktes samma natt. Bland annat hittades mannens blod på hennes underkläder och innanför byxlinningen. Han åtalades för våldtäkt, misshandel och skadegörelse. Åklagaren yrkade också på utvisning.

Två nämndemän i tingsrätten drev igenom en dom där han friades för allt utom skadegörelsen av bilrutan, det enda brott han erkände. För förekomsten av hans blod på hennes underkläder kunde nämndemännen förklara att hon kunde ha ”kontaminerat kläderna när hon bytte kläder på sjukhuset”. Kvinnan ringde till sitt ombud och sa att hon inte ville medverka mer. Han fick villkorlig dom och släpptes ur häktet.

Utvisningsyrkandet avslogs. Mannen fick nu rätt till umgänge med dottern. En helg när hon skulle vara hos pappan kom okända män och överlämnade flickan till mamman. Han hade gripits misstänkt för ett rån, som han ska ha begått medan dottern var hos honom.

Han har frikänts för rånet i tingsrätten och målet är överklagat till hovrätten. Domen överklagades till hovrätten av åklagaren och av mannen, som ville att skadegörelsen skulle rubriceras som ringa. Hovrätten dömde mannen på alla åtalspunkter, till fängelse i tre och ett halvt år. Mannen, som aldrig haft uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, utvisades också på livstid.

Brottets allvar och risken för återfall i brott med hänsyn till hans tidigare domar vägde enligt rätten tyngre än hans anknytning till dottern. Kvinnan är glad att mannen utvisas, för sin dotters trygghets skull. Det har nu snart gått två år sen våldtäkten





