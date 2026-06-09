Mannen döms till fyra års fängelse för våldtäkt mot 82-årig kvinna

En 30-årig man som arbetade som hemtjänstpersonal har dömts till fyra års fängelse för våldtäkt mot en 82-årig kvinna. Kvinnan som var i ett beroendeförhållande till mannen hade försämrat minne och var utsatt för penetration med fingrarna en kväll när mannen var ledig.

En 30-årig man som arbetade som hemtjänst personal har dömts till fyra års fängelse för våldtäkt mot en 82-årig kvinna. Kvinnan som var i ett beroendeförhållande till mannen hade försämrat minne och var utsatt för penetration med fingrarna en kväll när mannen var ledig.

Han förnekade brottet och sa att han hade onanerat i smyg vid ett tidigare besök hos kvinnan. Åklagaren begärde att mannen skulle utvisas på livstid, men tingsrätten avslår yrkandet med hänvisning till att mannen varit i Sverige i nästan 20 år, talar flytande svenska och har haft ett jobb de senaste åren





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Våldtäkt Hemtjänst Fängelse Utvisning Kriminalvård

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mankänt för mord 2015: Tingsrätten frikänner mannen efter lång utredningEn man åtalades för mordet på sin fru som hittades död i en isvak 2015. Efter en omfattande utredning, inklusive nya förhör och tekniska undersökningar, har tingsrätten frikänt honom då bevisen inte räckte till. Fallet har varit aktivt i över ett decennium.

Read more »

Mannen åtalas för mord, sexuellt ofredande och människohandelEn 51-årig man åtalas för mord på sin tidigare fru, sexuellt ofredande och människohandel. Han har tidigare nekat till brott och har blivit häktad.

Read more »

Främmande kvinna tog stryptag på litet barn – åtalas för mordförsökEn kvinna i 18-årsåldern åtalas för mordförsök, efter att hon i april attackerade ett barn i förskoleåldern i Nyköping. Kvinnan och barnet hade ingen koppling till varandra och enligt den rättspsykiatriska undersökningen lider kvinnan av en allvarlig psykisk störning.

Read more »

Mannen i Karlskoga och flera andra nyheterEn man i 40-årsåldern hittades i ett trapphus i Karlskoga med flera synliga skador i huvudet. Han var omtöcknad och berättade för polisen att han blivit misshandlad av flera personer. Han fördes till sjukhus i ambulans. Polisen eftersöker vittnen. I Vetlanda norr om Hultaby finns 23 kor som är ute på vift på länsväg 127. Polisen har inte koll på trafiken.

Read more »