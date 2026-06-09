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Mannen döms till fyra års fängelse för våldtäkt mot 82-årig kvinna

Kriminalvård News

Mannen döms till fyra års fängelse för våldtäkt mot 82-årig kvinna
VåldtäktHemtjänstFängelse
📆2026-06-09 19:34:00
📰Expressen
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En 30-årig man som arbetade som hemtjänstpersonal har dömts till fyra års fängelse för våldtäkt mot en 82-årig kvinna. Kvinnan som var i ett beroendeförhållande till mannen hade försämrat minne och var utsatt för penetration med fingrarna en kväll när mannen var ledig.

En 30-årig man som arbetade som hemtjänst personal har dömts till fyra års fängelse för våldtäkt mot en 82-årig kvinna. Kvinnan som var i ett beroendeförhållande till mannen hade försämrat minne och var utsatt för penetration med fingrarna en kväll när mannen var ledig.

Han förnekade brottet och sa att han hade onanerat i smyg vid ett tidigare besök hos kvinnan. Åklagaren begärde att mannen skulle utvisas på livstid, men tingsrätten avslår yrkandet med hänvisning till att mannen varit i Sverige i nästan 20 år, talar flytande svenska och har haft ett jobb de senaste åren

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Expressen /  🏆 19. in SE

Våldtäkt Hemtjänst Fängelse Utvisning Kriminalvård

 

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