Mannen filmade kvinnor på toaletten – greps senare

En man i 40-årsåldern misstänks ha filmat kvinnor under toalettbesök på en krog i Linköping. Mannen greps senare av polis och misstänks för fyra fall av kränkande fotografering. Samtidigt har det exploderat i anslutning till en villa i Södertälje och USA:s handelsminister Howard Lutnick har kritiserats för sitt vittnesmål om Jeffrey Epstein.

En man i 40-årsåldern misstänks ha filmat kvinnor under toalettbesök på en krog i Linköping . Mannen ska ha placerat sin mobiltelefon på ett sådant sätt att kvinnorna filmades när de besökte toaletten.

Fyra kvinnor ska ha utsatts innan mannen konfronterades. Han flydde platsen till fots och greps senare av polis på en annan krog i närheten. Mannen misstänks för fyra fall av kränkande fotografering. I Södertälje har något exploderat i anslutning till en villa.

Flera personer har larmat SOS om en hög smäll. Räddningstjänsten bekräftar att det var en explosion på en villatomt som orsakade en mindre brand i ett buskage. Inga skador på villan har rapporterats. I USA har handelsminister Howard Lutnick vittnat bakom stängda dörrar om sina kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein.

Vittnesmålet har kritiserats för att innehålla många lögner. Lutnick har tidigare erkänt att han och hans familj besökte Epsteins ö i Karibien 2012, men har också ertappats med osanningar om Epstein. I fotbollen säkrade Paris Saint-Germain en finalplats i Champions League genom en 1–1-match mot Bayern München. Totalt blev resultatet 6–5.

Ousmane Dembélé gjorde 1–0 efter bara 2,25 minuter, medan Harry Kane gjorde Bayerns tröstmål i den fjärde tilläggsminuten. Det är andra året i följd som Paris SG är i final. I årets final möter de Viktor Gyökeres Arsenal. På börserna i New York gick det uppåt.

Dow Jones industriindex ökade med 1,2 procent, S&P 500-indexet plussade på 1,5 procent och Nasdaqs kompositindex lyfte 2 procent. Investerarna hoppas att signalerna om fred mellan USA och Iran är att lita på. En kvinna i 40-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök i Härjedalens kommun. Vid 20-tiden på onsdagskvällen larmades polisen till en bostad med anledning av en misshandel.

På platsen hittades en skadad man, som fördes till sjukhus. Kvinnan misstänks ha attackerat mannen med ett tillhygge. Norges Marius Borg Høiby får inte avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja. 29-årige Høiby ville avtjäna tiden på kronprinsparets egendom Skaugum, vilket nu avslås. Høiby har suttit häktad sedan februari och är åtalad för 40 brott, bland annat flera fall av våldtäkt.

Dom väntas i juni. Utrikesdepartementet kallade på torsdagen upp Belarus ambassadör efter att en belarusisk domstol stämplat den svenska biståndsstiftelsen SILC som en extremistisk organisation. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard kallar åtgärden för ett oacceptabelt försök att stoppa stödet för demokrati och mänskliga rättigheter. Två britter som var ombord på kryssningsfartyget MV Hondius, där ett hantavirusutbrott har inträffat, har återvänt till Storbritannien.

Brittiska myndigheter uppger att inga av de två för närvarande har några symtom, men deras hälsoläge kommer att hållas under uppsikt. Katja Nyberg, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, har röstat med oppositionen under en votering i riksdagen. Förra veckan röstade hon med oppositionen, vilket fick Sverigedemokraterna att gå till hård attack mot henne. Nyberg hoppade av SD tidigare i år.

I onsdagens Aktuellt gästade Katja Nyberg tv-studion. Hon fick då frågan om förra veckans röst med oppositionen rörde sig om en hämnd mot SD, vilket hon nekar till. Efter förra veckans votering förekom det anklagelser om att Nyberg skulle ha fått något i utbyte för sin röst med oppositionen. Enligt Nyberg stämmer inte det heller





