Mannen greps, skadad, efter misslyckat morduppdrag i Huddinge

En man greps skadad efter ett misslyckat morduppdrag i Huddinge. Han åtalas för dubbelmordet.

Mannen greps, skadad, efter ett misslyckat morduppdrag i Huddinge . Natten mot den 25 augusti förra året sköts två män ihjäl med tio skott i en bil Kallhäll nordväst om Stockholm.

Den ene mördade mannen kopplas av polisen till det kriminella nätverket Husbys hyenor, även kallat Rinkeby 2. Den andre ingick i Zorbanätverket med bas i Upplands Väsby, enligt polisens underrättelser. Efter dödsskjutningen fångades en man på film när han sprang från platsen. Mordvapnet hittades senare i ett skogsområde cirka en kilometer därifrån.

En taxi som setts vid mordplatsen stoppades av polisen. Föraren sa att kunden plockats upp i Bagarmossen i och betalat kontant. Pengarna togs i beslag. Tre dagar senare blev en man och en kvinna beskjutna i ett trapphus i Huddinge.

Mannen, som själv är dömd för grova brott, träffades av ett skott i handen men lyckades övermanna pistolmannen som flydde, blodig efter slagsmålet med sitt tilltänkta offer. Mannen anländer till Stockholm central. Hans DNA finns på sedlarna som användes för att betala taxiresan och hans fingeravtryck finns på taxins dörrhandtag. Hans DNA hittades också på bland annat en nässprej som hittats på adressen i Bagarmossen där taxiresan började.

Mannen åtalas för dubbelmordet. Förklaringen till varför den näst intill ostraffade mannen bestämde sig för att bli torped är oklart. Mannen själv förnekar brott och svarar ”inga kommentarer” på nästan alla polisens frågor. Det är två mord, så det är svårt att hitta en annan påföljd att föreslå





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