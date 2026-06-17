Mannen i Ångermanland som sålde sin fru till över 120 män - döms till fängelse

En man i Ångermanland har dömts till fängelse för grovt koppleri efter att ha sålt sin fru till över 120 män under ett par års tid. SVT besökte byn där mannen bodde och möttes av tryckt stämning och mediaskygga grannar.

I den ångermanländska byn där omfattande koppleriverksamhet pågått i ett par års tid är det tystnad som gäller när SVT kommer på besök - med få undantag.

Under tisdagen kom domen i kopplerimålet i Ångermanland där den åtalade mannen dömdes till ett flerårigt fängelsestraff. SVT besökte byn där mannen bodde med sin fru som han ska ha sålt till över 120 män - och möttes av tryckt stämning och mediaskygga grannar. Gården i den lilla ångermanländska by där paret bodde står i dag övergiven. Överallt på husfasaderna sitter övervakningskameror uppsatta, och tomten omges av stängsel.

Här pågick fram till hösten 2025 omfattande koppleriverksamhet under ett par års tid, enligt domen i Ångermanlands tingsrätt. Den åtalade mannen dömdes till fängelse i fyra år och fem månader för bland annat grovt koppleri. En man som bor i området uttryckte sin syn på situationen och sa att det är ett känsligt ärende som man inte vill prata om.

En kvinna som bor i trakten uttryckte sin glädje över den fällande domen och sa att det är fruktansvärt att sånt här händer folk, och kvinnor speciellt. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet, och det som publiceras ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska man berätta vad man vet - och inte vet





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ångermanland Koppleri Fängelse SVT Saklighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT bevakar fotbolls-VM 2026 med Glenn Nyberg som domareSVT följer fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. Glenn Nyberg gör VM-debut som domare tillsammans med Mahbod Beigi och Andreas Söderkvist.under VM-perioden erbjuds liverapportering, chatt med experter och opartisk nyhetsbevakning.

Read more »

Uppgifter till SVT: Mamman varnade socialtjänsten dagar före mordförsöket i AlvestaEnligt uppgifter till SVT Nyheter Småland varnade mamman socialtjänsten i Alvesta för pappans aggressiva beteende, bara dagar innan mordförsöket på barnen.

Read more »

120 kvadratmeter stort radhus gick för 3 miljoner2 950 000 kronor fick Kulistan Mirza, 46, och Dalin Al Shekh, 25, ge för radhuset på adressen Knutsborg 168 i…

Read more »

Man döms till fängelse – tvingade frun sälja sexMannen misstänktes ha sålt sin fru i Kramfors till över 120 främmande män.

Read more »