Mannen åtalas för grovt rattfylleri efter krocken vid Viby förskola

En 24-årig man har åtalats för grovt rattfylleri efter att ha körde av vägen vid Viby förskola i Rimbo. Mannen var på väg hem från sin första dag på jobbet när han förlorade kontrollen över sin bil.

En 24-årig man åtalas för grovt rattfylleri efter att ha körde av vägen vid Viby förskola i Rimbo . Mannen var på väg hem från sin första dag på jobbet när han förlorade kontrollen över sin bil.

Enligt åtalet körde mannen av vägen på en bro, in i en lyktstolpe och landade på en gågata under bron. Ett vittne som följde efter bilen berättade att föraren körsatte sig själv på ett sätt som var farligt. När han kom fram till bilen försökte han och flera andra få kontakt med föraren, men han var för trött för att svara.

Nu har mannen åtalats för grovt rattfylleri sedan han använt cannabis i så stor mängd att det under eller efter färden fanns kvar i hans blod. Han har varken erkänt eller förnekat brott





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