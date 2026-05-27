Mannens fru försökte ta livet av honom - men varför?

En man var svårt sjuk under flera år utan att någon läkare kunde förstå varför. Han hade problem med kalcium i kroppen och hans läkare tänkte att det kanske var något han åt som orsakade problemen. Men det var inte något han åt, utan något hans fru hällt i hans vattenflaskor.

John var svårt sjuk under flera år utan att någon läkare kunde förstå varför. Han hade problem med kalcium i kroppen, vilket är viktigt för skelettet.

Men för mycket kalcium kan leda till en sjukdom som heter hyperkalcemi, vilket kan ge hjärtrytmrubbningar, illamående och till och med död. John och hans läkare tänkte att det kanske var något han åt som orsakade problemen. Det var tänkt att undersöka om det var den torkade chilin han gillade eller shiitakesvampen som orsakade problemen. Men det var inte något han åt, utan något hans fru hällt i hans vattenflaskor.

Hon hade smugit in något i hans vatten under flera år och John upptäckte det efter att han hade satt upp en dold kamera vid flaskorna. Hon nekar till att hon försökt ta livet av John, men medger att hon hällt kalium i hans flaskor eftersom han hade brist på det





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mordförsök Kalium Kalcium Sjukdom

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mohamed i Helsingborg ombads säkerställa att ”traditionella kunder” inte skrämdes bortEn man i Helsingborg hörde av sig till glassförsäljaren Mohamed Achmawi och frågade om han ville sälja glass på mannens verksamhet i stan. Men det tänkta samarbetet fick ett abrupt slut när mannen skickade sms om att verksamheten ”inte får bli ett tillhåll av mörkhyade pojkar som upplevs hotfullt av de traditionella kunderna”.

Read more »

Han får Malmö stads kulturpris – månaderna innan han går i pensionBlir första pristagaren inom dans i Malmö.

Read more »

30-åring döms till nio års fängelse för mordförsökEn 30-årig man från Köping döms till nio års fängelse för försök till mord på en kvinna och försök till grov misshandel på en man. Incidenten inträffade den 11 februari när mannen attackerade båda med knivar. Kvinnan fick livshotande skador men överlevde. Mannen ådrog sig lindriga skador. Tingsrätten avvisade mannens argument om att knivhuggarna mot kvinnan var för att få henne att släppa taget och dömde honom för försök till mord. Han medgav grov misshandel.

Read more »

Fredskronk om regeringens kollektivtrafikbidrag: Positiv men kritisk mot genomförandetYoutuben Fredrik Jonsson, känd som Fredskronk, deltar i debatten om regeringens nya bidrag till kollektivtrafiken. Han är försiktigt positiv till halverade priser på månadskort, men är kritisk mot att regionerna själva får välja om de vill delta. Han oroar sig för att förslaget kan få en negativ effekt på kollektivtrafikens image och på att det kommer bli för svårt att genomföra i praktiken på grund av fasta tidtabeller. Han föredrar en modell som Tysklands landområdesomfattande biljett för 680 kronor.

Read more »