Mänsklig värdighet bortom nationella gränser: Ett krav på rättvisa

En debattartikel som ifrågasätter hur en demokrati kan acceptera diskriminering och fördrivning av människor baserat på deras ursprung eller bostadsort. Texten argumenterar för att handlingar som drabbar civila inte kan rättfärdigas med hänvisning till självförsvar och betonar vikten av att stå upp för mänskliga rättigheter.

Hur kan ett land som stoltserar med att vara en demokrati fortsätta att kategorisera och sortera sina medborgare baserat på deras ursprung, var de väljer att bo eller vilken etnisk grupp de tillhör? Hur kan det vara acceptabelt att människor tvingas lämna sina hem, att hela bostadsområden jämnas med marken och att jord som brukats av generationer överges? Dessa är inte marginella frågor, utan kärnan i hur vi som samhälle ser på principerna om jämlikhet och rättvisa .

Det som utspelar sig inför världens ögon, och som ofta reduceras till en enkel definition av självförsvar, kan inte längre betraktas som sådant när civila bostäder, sjukvårdsinrättningar och platser där människor sökt skydd, som flyktingläger, utsätts för attacker. När människor gång på gång tvingas fly från sina hem för att rädda sina liv, är det en oacceptabel negation av grundläggande mänsklig värdighet. Att skydda oskyldiga civila är inte en valfri handling; det är en absolut skyldighet som stadfästs i internationell rätt, en rätt som borde gälla alla, oavsett politiskt läge eller nationell tillhörighet. Men frågan sträcker sig bortom den omedelbara kontexten och ställer oss inför ett dilemma här hemma: när rasism, förtryck och avsiktligt dödande av oskyldiga människor sker i en sådan omfattning, räcker det inte att bara uttrycka en vag form av oro. Uttalanden om oro, utan konkreta handlingar eller tydliga fördömanden, blir ihåliga. Det krävs mod att tala klarspråk, att tydligt och utan omsvep markera mot illegala bosättningar och det brutala våldet som drabbar civila. Att protestera mot förtryck, rasism och dödandet av civila är inte att förfölja en viss religion eller grupp; det är att konsekvent stå upp för universella mänskliga rättigheter. Dessa krav är inte godtyckliga utan vilar på en grund av folkrätt, mänskliga rättigheter och principen om alla människors lika värde. Johan Sallros, en av undertecknarna av denna debattartikel, ställer med rätta den avgörande frågan: Hur kan det vara möjligt att människor fördrivs från sina hem, att hela bostadsområden jämnas med marken och att mark som brukats i generationer tas över? Svaret ligger inte i tystnad eller acceptans, utan i ett kraftfullt och enat krav på rättvisa och mänsklig värdighet för alla





