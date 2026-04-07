Maratonloppet lämnar friidrotts-VM – blir ett eget mästerskap från 2030

Det internationella friidrottsförbundet meddelar att maratonloppet inte längre kommer att ingå i friidrotts-VM från och med 2030. Grenen blir istället ett fristående mästerskap. Aten är en möjlig värdstad.

Från och med år 2030 kommer maratonloppet att genomföras som ett fristående mästerskap , och inte längre ingå i världs mästerskap en i friidrott. Beslutet, som tagits av det internationella friidrottsförbundet, innebär en omställning för en av friidrottens mest klassiska och prestigefyllda grenar. Enligt förbundets ordförande, Sebastien Coe, är målet att skapa en dedikerad och global fest för maratonlöpning, vilket i sin tur förväntas höja intresset och statusen för distanslöpning.

Beslutet inkluderar att maratonloppet kommer att finnas med i VM-programmet både 2027 och 2029, för att sedan övergå till ett eget mästerskap från och med 2030. Samtidigt kommunicerades att distanser på landsväg kommer att tas bort från VM från och med 2031, vilket ytterligare understryker förbundets önskan att fokusera och utveckla maratongrenen. Denna förändring markerar en viktig strategisk förändring inom friidrotten, där man aktivt arbetar för att optimera och lyfta fram de mest ikoniska och älskade disciplinerna.\Det internationella friidrottsförbundet har redan inlett diskussioner med Aten angående ett eventuellt värdskap för det nya, fristående maratonmästerskapet. Aten, som anses vara platsen där maratondisciplinen föddes, ses som en symboliskt passande plats för att anordna detta prestigefyllda evenemang. Sebastien Coe har uttryckt stor glädje över att utforska möjligheten att samarbeta med Aten och lyfta fram den historiska kopplingen till maratonloppets ursprung. Han betonar vikten av maratonloppet som en av de mest betydelsefulla idrottsgrenarna, som bär på en enorm tyngd och historisk arv. Flytten till ett fristående mästerskap ses som ett sätt att ytterligare förstärka maratonloppets profil och skapa en exklusiv arena för löparna att tävla på. Detta strategiska drag är ett bevis på friidrottsförbundets engagemang för att utveckla och förädla sina mest ikoniska discipliner, och säkerställa att de fortsätter att vara en central del av den globala idrottsscenen.\Genom att separera maratonloppet från de traditionella världsmästerskapen skapar man en unik möjlighet att skräddarsy evenemanget för att maximera upplevelsen för både löpare och publik. Det fristående formatet ger utrymme för att skapa en festligare atmosfär, fokusera på specifika aspekter av maratonloppet och experimentera med nya format och innovationer. Förbundets mål är att erbjuda en ännu mer minnesvärd och engagerande upplevelse för alla inblandade. Denna förändring öppnar också dörrar för nya sponsorer och partnerskap, vilket kan leda till ökade resurser för att utveckla maratonloppet ytterligare. Förbundet ser fram emot att presentera detaljer om det nya maratonmästerskapet inom en snar framtid och att samarbeta med Aten för att skapa ett historiskt och oförglömligt evenemang. Beslutet understryker friidrottsförbundets långsiktiga vision för sporten och dess ambition att fortsätta att vara en ledande kraft inom den globala idrottsrörelsen. Förändringen innebär också en anpassning till den moderna idrottsvärlden, där evenemangspecialisering och fokus på enskilda grenar blir allt vanligare





