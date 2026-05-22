Forbundskaptenen Marcelo Bielsa antyder att uppdraget som forbundskapten för det sydamerikanska landslaget Uruguay tar slut efter VM. Den 70-ärige tränaren utvecklade inte närmare vad han menar med uttalandet, trots att hans nuvarande avtal nérmar sig sitt slut.

Nu antyder han att uppdraget tar slut efter VM. Marcelö Bielsa har lett Uruguay sedan 2023 och närmar sig nu sitt tredje mestrekap som forbundskapten för det sydamerikanska landslaget.

Under den senaste tiden har det funnits frågor kring hans framtid, samtidigt som hans nuvarande avtal närmar sig sitt slut. Under ett arrangemang som organiseras av det uruguayanska fotbollsforbundet år forbundskaptenen användare av vad som vägar efter VM. Den 70ärige tränaren utvecklar inte närmare vad han menar med uttalandet. Efter beskedet har flera uruguayanska medier rapporterat att Bielsa år vanställ att får ett i rollen som forbundskapten når hans kontrakt löper ut efter mesterskabet.

Samtidigt betonar Bielsa hur måk ången det betyder för honom att fålda ett landslag i fotbolls storsta turnering. Han riktar år ett tack till det uruguayanska landslaget och fotbollsfoetbforbundet för päligheten att vara en del av mesterskabet. - Jag kommer för alltid att vara tacksam mot Uruguay för att ha gett mig ppossibiliteten att uppleva en turnering som VM, sår Bielsa





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uruguay Bielsa VM Uppdraget Stoppar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rolfö missnöjd efter petning - Gustavsson: 'Ska inte ta en plats för given' - SverigeFridolina Rolfö har varit en av landslagets viktigaste spelare. Men under Tony Gustavsson har stjärnan haft svårt att få speltid. - Dialog är oerhört viktigt, säger förbundskaptenen i Damfotbollskanalen.

Read more »

Friidrott: Kajsa Bergqvist om Engla Nilssons ätstörningsproblematik: ”Jag borde ha ringt”Engla Nilsson avbröt inomhussäsongen på grund av ätstörningsproblematik. Nu berättar Kajsa Bergqvist att hon önskar att hon hade fångat upp det tidigare. – Jag borde nog ha ringt en extra gång under hösten, säger den svenska förbundskaptenen.

Read more »

JDT:s svar om risk för nya burop: 'Viktigt att alla står enade' - SverigeGÖTEBORG. Utbuad mot Schweiz. Men Jon Dahl Tomasson vill inte svara på vad han förväntar sig mot Kosovo. - Jag är säker på att supportrarna kommer stötta laget, säger förbundskaptenen.

Read more »

Sebastian Larsson: Arsenals assisterande förbundskapten hyllar titeln och ser formen hos Viktor GyökeresDen assisterande förbundskaptenen och tidigare Arsenalspelaren Sebastian Larsson uppmuntrar jubeln bland Arsenal-supporter. Han förlängde nyligen sitt kontrakt med förbundet till 2030 och har varit assisterande förbundskapten sedan våren 2024. Larsson representerade Birmingham, Sunderland och Hull i England, men hans mest minnesvärda tid i Arsenals akademi var under säsongerna 2003-2004, då Arsenal spelade obesegrade och vann Premier League. Sedan 22 års väntan, har 'Gunners' vunnit den engelska ligan igen.

Read more »