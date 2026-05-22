On May 21-22, 2021, Sweden will host NATO's high-level foreign minister meeting. US Senator Marco Rubio will participate in the meeting in Helsingborg, expressing frustration with NATO allies.

Mötet sker i Helsingborg och är det första på ministernivå i Sverige sedan tillträdet i alliansen. Den 21 och 22 maj står Sverige för värd för Nato s utrikesministermöte.

USA:s Marco Rubio. Tillsammans med alliansens generalsekreterare Mark Rutte ska Rubio ett anförande vid 9.50. Spänningarna inom försvarsalliansen har fått stor uppmärksamhet under våren. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard har sagt att hon hoppas på en godare ton under mötet i Skåne.

Inför fredagens möte mellan Natoländernas utrikesministrar fokuserar flera ministrar på Europas ansvar inom försvarsalliansen. Estlands utrikesminister Margus Tsahkna säger till reportrar att det är tydligt att Europa måste ta ett större ansvar, något som USA länge efterfrågat. Att USA väntas skicka 5 000 soldater till Polen välkomnas av Natos generalsekreterare Mark Rutte i Helsingborg. Det var på torsdagskvällen som president Donald Trump meddelade att USA ska skicka tusentals soldater till Polen.

Rutte säger också att Nato fortsätter med arbetet med att stärka Europas egen försvarsförmåga – och att bli mindre beroende av USA. Polens utrikesminister Radosław Sikorski tackar på fredagen Trump för beslutet att skicka trupper och tillägger att det kommer göra Putin osäker. Tidigare hade USA ställt in planer på att skicka 4 000 soldater till Polen, skriver Reuters. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har sagt att hon hoppas att mötet i Helsingborg blir en nystart inom Nato.

Försvarsalliansen Nato håller på att gå från att ha varit USA-ledd till att allt mer ledas av Europa, enligt Anna Wieslander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. En förändringen som försvåras av det ansträngda politiska läget i Nato – inte minst USA:s utspel om alliansen – men också pågår en ordnad process på diplomatisk och militär nivå. Stämningen på Natomötet i Helsingborg kommer påverkas av USA:s utrikesminister Marco Rubio. Kommer vara tydlig





Maria Malmer Stenergard är positiv till Rubio på utrikesministermöte i HelsingborgSveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard har en positiv inställning till att USA:s utrikesminister Marco Rubio ska delta på Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg, då USA tidigare varit frånvarande på dessa möten. Malmer Stenergard tar upp två viktiga punkter i sitt möte med Sinukrainskt motsvarighet Andrij Sybiha, det har varit en svår tid i Ukraina och att stödja Ukraina och påskynda skiftet i Nato. Malmer Stenergard uttrycker sin förhoppning och tro på att Rubio kommer till Sverige, men nämner även att hon ser USA som brytare. Samtidigt lyfter Malmer Stenergard viktigheten av behagat skifte och betonar det är viktigt att det sker i ordning.

USA:s utrikesminister Marco Rubio hotar att leverera ett bittert budskap i HelsingborgUtrikesminister Marco Rubio, som brukar betraktas som sansad och Natovänlig, har kritiserat Italien och Storbritannien för att begränsa eller stoppa USA:s användning av baser i kriget mot Iran. Argumentationen har haltat, och Rubio blandar ihop beslut från enskilda regeringar med Nato som helhet. USA:s baser i Europa är ett medel för att utöva global militärmakt, enligt Rubio. För arrangören Sverige blir detta det viktigaste diplomatiska dansnumret på länge, med målet att dämpa känslorna, hålla ihop alliansen och få ministrarna att flyga hem med någon form av tillförsikt.

Marco Rubio kritikerar största fördelen med Nato-medlemskapSveriges utrikesminister, Marco Rubio, kritiserar stora fördelar med Nato-medlemskap, särskilt tillgången till militärbaser i Europa vid globala konflikter. Han nämner också Sverige och Spanien som exempel på länder som motarbetar USA:s militärbaser.

Marco Rubio, USA:s utrikesminister, landar i Malmö inför Natomötet i HelsingborgUtrikesministern planerade ett besök i Malmö för Natomötet, som hålls i Helsingborg. Han pekade särskilt ut Spanien som ett exempel på ett land som inte hade tillåtit USA att använda baser på deras territorium i Irankriget.

