Marcus Lindays framtid i VM-truppen i balans

Marcus Linday, mittenspelare på Heerenveen, som har gjort en stark säsong och varit en given del av lagbyggnaden, har inte gett upp hoppet om en plats i Graham Potters VM-trupp. Linday har startat i de 16 senaste matcherna han varit tillgänglig i och har visat förbättring i sitt spel och förmåga att avgöra matcher mot slutet.

Mittfältaren har inte gett upp hoppet om en plats i Graham Potter s VM-trupp. Sedan flytten från VSK i januari 2025 har Marcus Linday i stora delar varit ordinarie i Heerenveen .

Förra helgen gjorde 22-åringen mål i 2-1-segern mot Fortuna Sittard – hans första fullträff på över ett år. Men trots målbristen har den centrala mittfältaren gjort en stark vårsäsong och varit en given del av tränaren Robin Veldmans lagbygge. Linday har startat i de 16 senaste matcherna han varit tillgänglig i. Det sista halvåret har varit riktigt bra, både för mig och laget.

Spelmässigt har vi varit ganska jämna över hela säsongen, det vi förbättrat är att vi hittat sätt att avgöra matcher mot slutet. I höstas inledde vi ofta matcherna starkt men lyckades ofta tappa poäng. I november blev svenskens situation uppmärksammad i Nederländerna. Från att vara startman fick Linday plötsligt inleda flera matcher i rad på bänken.

Tränare Veldmans förklaring var att Linday kunde vara ”lite all over the place”， medan konkurrenterna Joris van Overeem och Luuk Browers hade ”en bättre förståelse för vad vi behöver göra som lag”. - Det var en tuff period för mig, jag tycker ändå att jag var i helt okej form då. Jag pratade mycket med tränaren om det, problemet var att han skruvade om lite taktiskt så min roll fanns inte riktigt.

Sen skruvade han om igen och då fick jag också chansen igen, i en mer defensiv mittfältsroll som passar mig bättre. Sedan dess har formkurvan vänt även för Hereenveen. På de senaste 17 matcherna har laget tagit tio segrar, och positionerat sig väl i tabellen inför de två avslutande omgångarna. Plats fem till åtta i Eredivise innebär vanligtvis playoff-spel till Conference League-kvalet.

Hereenveen är sjua och har sju poäng ner till niondeplacerade Sparta Rotterdam, vilket innebär att en topp åtta-placering är säkrad. Du har kontrakt med Heerenveen i tre år till, tror du att du kommer bli kvar? – Mycket kan hända. Jag trivs bra där jag är nu.

Det är en fin klubb, med alla spelare har sina drömmar och mål. Jag vill alltid utmana mig själv och pusha mig själv. Det är ingen hemlighet att alla siktar så högt upp som möjligt. Jag drömmer inte om någon specifik liga eller så, utan vill bara komma så långt det bara går.

I samband med att Jon Dahl Tomasson presenterade sin första VM-kvaltrupp i september förra året sa dansken att Linday var nära att ta plats. Jag har faktiskt ingen aning. Jag hade aldrig kontakt med honom. Det var nästan lite onödigt att han sa så, haha.

Det är klart att man grämer sig lite då. Men på ett sätt finns det absolut hopp, det finns en chans. - Jag visste faktiskt inte att det var då. Nu kommer jag ställa ett alarm!

Nej, men på ett sätt finns det absolut hopp, det finns en chans, säger Linday och fortsätter





