Sveriges tidigare utrikesminister Margaretha af Ugglas har avlidit. Hon var 87 år gammal. En annan nyhet är att någon har hällt ut nubb på vägbanan mellan Godegård och Zinkgruvan, vilket har drabbat ett tiotal cyklister.

Sverige s tidigare utrikesminister Margaretha af Ugglas har avlidit. Hon var 87 år gammal. En annan nyhet är att någon har hällt ut nubb på vägbanan mellan Godegård och Zinkgruvan , vilket har drabbat ett tiotal cyklister.

Polisen har skickat ut en sopbil för att få bort småspiken. I Alvesta har två personer anträffats skadade i ett våldsdåd. De har förts till sjukhus med ambulans för vidare vård. Polisen utreder det som ett försök till mord och har avspärrat platsen.

Sverigedemokraterna har haft en valkonferens för att spika sin valplattform. Partiledare Jimmie Åkesson sa att SD ligger bättre till i opinionsmätningar än vid samma tidpunkt inför förra valet. Han konstaterade dock att Tidöpartierna ligger efter oppositionen. David Beckham har fått en stjärna på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles.

Han är den första fotbollsspelaren som har fått en stjärna. Försvarsmakten har genomfört dubbla insatser mot ryska stridsflyg över Östersjön. De svenska insatserna genomfördes med JAS 39 Gripen. USA:s justitiedepartement har givit grönt ljus till Paramount Skydance:s köp av Warner Bros.

Affären värderas till mer än 110 miljarder dollar. USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Det är den senaste militära upptrappningen mellan länderna. FN har rapporterat om det högsta antalet civila dödsoffer under en månad i Ukraina sedan april 2022.

Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare 1 763 skadats. Hemmanationen USA dominerade fullständigt i sin premiärmatch mot Paraguay. Det hela började med ett paraguayanskt självmål, efter en fin aktion av amerikanen Christian Pulisic





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