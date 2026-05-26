Maria, 55, papperslös efter att ha arbetat utan lön på en städfirma

Maria, en kvinna i 55-årsåldern, kom till Sverige som politisk flykting våren 2022 och fick snabbt jobb på en städfirma. Där arbetade hon utan lön under usla arbetsvillkor, men protesterade mot detta och slutade chefen höra av sig. Till slut fick hon veta att hon inte passade företaget. Då valde Maria att stämma företaget. Advokat Julian Jacoby tog sig an ärendet och framgick i stämningen att Maria fick ett anställningskontrakt först efter två veckor. Den mest uppenbara överträdelsen var att arbetsgivaren förde in villkor i kontraktet som parterna över huvud taget inte kommit överens om. Avskedandet hade därför skett utan laglig grund, menade Jacoby. Han yrkade på att Maria skulle få lön, semesterersättning och skadestånd. Efter flera månaders tvist blev städfirman skyldig att betala Maria 60 000 kronor. Maria är i dag papperslös.

När Maria protesterade mot arbetsvillkoren slutade chefen höra av sig. Till slut fick hon veta att ”hon inte passar” företaget. Hon hade då, enligt företaget, tjänat in 6 500 kronor efter skatt. Men lönen kom aldrig.

Då valde Maria att stämma företaget. Julian Jacoby, advokat med fokus på arbetsrätt, tog sig an ärendet. I stämningen framgår att Maria fick ett anställningskontrakt först efter att hon arbetat i två veckor. – Den mest uppenbara överträdelsen var att arbetsgivaren förde in villkor i kontraktet som parterna över huvud taget inte kommit överens om.

De utnyttjade att hon inte kunde någon svenska och sa ”skriv på här, det är bara en formalitet och det är bra för att kunna visa upp för Migrationsverket”, säger Julian Jacoby. Kontraktet gällde 75 procents sysselsättning och var en provanställning. Men enligt lag borde Maria ha varit tillsvidareanställd. Avskedandet hade därför skett utan laglig grund, menade Jacoby.

Han yrkade på att Maria skulle få lön, semesterersättning och skadestånd. Efter flera månaders tvist blev städfirman skyldig att betala Maria 60 000 kronor. Maria är i dag papperslös.en dom i tingsrätten i januari 2023. Då hade Hemfrids systerbolag Qleano samarbetat med städfirman i nästan två år.

Bolaget var inte anslutet till någon facklig organisation. Men medan Hemfrid skriver på sin hemsida att kollektivavtal är ”självklart”, tycker systerbolaget Qleano inte att det är nödvändigt. – Kollektivavtal är meriterande, men vi samarbetar med bolag som är i olika faser. När bolag når en viss mognadsnivå kan kollektivavtal vara ett seriositetstecken, men vi tror inte att det i sig är en garant för bra arbetsvillkor.

Det kan vara en falsk trygghet. Därför har vi ett mer holistiskt kontrollprogram, säger Qleanos grundare Dan Lainio. Maria fortsatte städfirman ta emot städuppdrag från Qleano i flera månader – innan samarbetet pausades. Qleanos grundare Dan Lainio säger att de ökade frekvenserna på sina kontroller av städföretaget, när de började samarbeta på nytt efter förlikningen med Maria.

Året därpå skrev de ett nytt avtal. Sedan november 2024 har Hemfrid skickat städuppdrag, via Qleano, direkt till Marias tidigare arbetsgivare – hon som vägrade betala ut lön, anlitade svart arbetskraft och skrek på sina anställda, enligt Marias vittnesmål. Qleanos motivering till att de började samarbeta med städfirman igen var att de ställde krav på att de skulle skaffa kollektivavtal, vilket de då gjorde, enligt grundaren Dan Lainio.

Du säger ju själv att kollektivavtal inte är en garant för goda arbetsvillkor, hur kan ni vilja samarbeta med ett företag som tidigare behandlat sina anställda på det här sättet? – Det låter ju verkligen som att det går mot det vi står och jobbar för. Vi behöver återbesöka den bedömning vi gjorde där och då. Det är klart att det alltid kan finnas skäl att vara självkritisk.

När DN träffar Hemfrids och Qleanos vd Jenny Kessler-Mertsch, tre dagar senare, betonar även hon att bolaget som Maria arbetade för nu har kollektivavtal. – Jag tycker den här situationen låter fruktansvärd och tragisk. När du målar upp det så här är svaret självklart nej, om ett företag skulle behandla sina anställda så i dag så skulle jag absolut inte vilja det, säger Jenny Kessler-Mertsch.

– Jag tror att det här är historiskt, att de har gjort förbättringar, men jag känner inte till allting runt omkring och det behöver jag göra för att kunna besvara den frågan.

"Absolut har vi ett ansvar", säger Jenny Kessler-Mertsch om att de slussar kunder vidare till Qleanos underleverantörer. Som DN tidigare rapporterat valde Hemfrid och Qleano, efter intervjuerna, att avsluta samarbetet med företaget





