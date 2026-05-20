Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard har en positiv inställning till att USA:s utrikesminister Marco Rubio ska delta på Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg, då USA tidigare varit frånvarande på dessa möten. Malmer Stenergard tar upp två viktiga punkter i sitt möte med Sinukrainskt motsvarighet Andrij Sybiha, det har varit en svår tid i Ukraina och att stödja Ukraina och påskynda skiftet i Nato. Malmer Stenergard uttrycker sin förhoppning och tro på att Rubio kommer till Sverige, men nämner även att hon ser USA som brytare. Samtidigt lyfter Malmer Stenergard viktigheten av behagat skifte och betonar det är viktigt att det sker i ordning.

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard har en positiv inställning till att USA:s utrikesminister Marco Rubio ska delta på Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg . Hon har tidigare varit orolig för USA:s närvaro på dessa möten då landet inte alltid varit närvarande.

Under onsdagens möte med sin ukrainska motsvarighet Andrij Sybiha, diskuterade Malmer Stenergard stödjande Ukraina och fördelningen av bördan mellan Natoländerna. Hon uttrycker också att hon har hoppats och trott att Rubio skulle komma till Sverige och anser USA som en konstruktiv kraft. Vid en fråga om specifika krav från svensk håll, undrade Malmer Stenergard hur USA ska agera för Ukraina, tog det självfallet som sin viktigaste utrikespolitiska prioritet.

Hennes fokus låg på att stärka sitt stöd för Ukraina globalt och på att samla det breda stödet. Parallellt med detta, underströk Malmer Stenergard vikten av det ordnade skiftet i Nato och framhöll sitt krav på mer press på Ryssland





Rubio deltar i Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg

USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer på fredag till Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg. Under sitt besök ska Rubio bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson (M) och Natos generalsekreterare Mark Rutte. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) ville på måndagen inte ge besked i frågan.

USA:s utrikesminister Marco Rubio deltar i Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg

Marco Rubio kommer till Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Före mötet var det oklart om han skulle delta men utrikesminister Maria Malmer Stenergard ville inte ge besked. Förberedelserna inför Natotoppmötet i Ankara pågår.

Sveriges plan: Pressa Rubio om Ryssland och stödet till Ukraina

USA:s utrikesminister Marco Rubio ska delta i Natomötet i Helsingborg. Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard ska även ha ett enskilt samtal med honom. De kommer att trycka på för ökad press på Ryssland. – Det här är ju vår viktigaste utrikespolitiska prioritering, säger Maria Malmer Stenergard (M) i "P1 Morgon".

Malmer Stenergard: Välkommet att Rubio kommer

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) ser positivt på att USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer till Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg. – Vi har mycket att diskutera, säger hon på en presskonferens i Kristianstad.

