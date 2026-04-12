Marie-Louise Eta skriver historia: Första kvinnliga huvudtränaren i Bundesliga

Marie-Louise Eta blir historisk som den första kvinnliga huvudtränaren för ett Bundesliga-lag, Union Berlin. Hon tar över efter säsongens slut och även till damlaget nästa säsong.

En ersättare är redan presenterad – och valet är historiskt. Tyska Marie-Louise Eta , 34, fortsätter att skriva historia. År 2023 blev hon den första kvinnliga assisterande tränare n i ett Bundesliga -lag, 2024 var hon den första kvinnan att leda ett Bundesliga -lag i en match – då huvud tränare n var avstängd – och nu, år 2026, blir hon den första kvinnliga huvud tränare n för ett Bundesliga -lag någonsin.

Hon tar över resten av säsongen, innan hon till nästa säsong ska ta över som huvudtränare för klubbens damlag. Eta kommer därmed att leda laget i de fem ligamatcher som återstår för Union Berlin den här säsongen. Jag är glad över att ha fått förtroendet att ta mig an denna tuffa uppgift. En av Unions styrkor har alltid varit, och är fortfarande, förmågan att sluta upp i sådana här situationer och självklart är jag övertygad om att vi kommer att ta de avgörande poängen, säger Eta i ett uttalande. Union Berlin ligger för närvarande på elfte plats i tabellen, men befinner sig i en negativ trend. Laget har endast tagit två vinster på de senaste 14 ligamatcherna, och avståndet till nedflyttningsplatserna är bara sju poäng. Marie-Louise Etas första match som huvudtränare för Union spelas på lördag klockan 15:30, hemma mot Wolfsburg. Beslutet markerar en betydande milstolpe i tysk fotboll. Det signalerar en ökad mångfald och bryter ner barriärer i en traditionellt mansdominerad bransch. Etas utnämning är inte bara en seger för kvinnlig representation utan också ett erkännande av hennes kompetens och erfarenhet inom fotbollen. Hennes förmåga att klättra i hierarkin, från assisterande tränare till tillfällig och nu ordinarie huvudtränare, vittnar om hennes engagemang och dedikation. För Union Berlin innebär detta ett hopp om en förändring. Laget behöver en positiv impuls för att undvika nedflyttning, och Etas närvaro kan vara precis den gnistan som behövs. Att hon redan har erfarenhet av att arbeta med laget och dess struktur är en fördel. Dessutom kan hennes perspektiv och ledarstil ge en ny dynamik som kan stimulera spelarna och förbättra resultaten på planen. Utöver de sportsliga aspekterna har utnämningen också en stor symbolisk betydelse. Den sänder ett tydligt budskap om att möjligheter finns för alla, oavsett kön, och att kompetens och passion är de viktigaste faktorerna för framgång. Detta kan inspirera unga flickor och kvinnor som drömmer om en karriär inom fotbollen. Den kan även uppmuntra andra klubbar att följa Union Berlins exempel och ge fler kvinnor chansen att ta ledande roller. Eta själv är väl medveten om ansvaret hon bär och den historiska betydelsen av hennes roll. Hennes fokus kommer sannolikt att ligga på att bygga laganda, stärka spelarnas självförtroende och hitta en vinnande strategi för att säkra viktiga poäng. Utmaningen är stor, men potentialen för framgång är lika stor





