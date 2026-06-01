Marilyn Monroes ikoniska stil - Allan "Whitey" Snyders hemligheter

Lär dig hur du kan skapa en liknande stil som Marilyn Monroe med hjälp av Allan "Whitey" Snyders hemligheter. Från de berömda läpparna till dramatiska ögonlook och hudvård, här finns allt du behöver för att skapa en ikonisk stil.

Marilyn Monroe s ikoniska stil är nu tillgänglig för oss alla. Allan "Whitey" Snyder, hennes makeupartist under hela hennes karriär, delar med sig av sina hemligheter för att hjälpa oss att skapa en liknande stil.

En av de mest kända illusionerna är de berömda läpparna. Detta uppnås genom att använda flera röda nyanser, mörkare i kanterna och ljusare i mitten, vilket ger illusionen av fyllighet. Vaselin användes som fuktkräm innan foundationen applicerades och även som highlighter på kindbenen för att ge lyster. För att skapa en dramatisk ögonlook används volymmascara för att separera och definiera varje frans.

Ett lätt, silkeslent puder används för att fixera makeupen och ge en naturligt matt finish. När det gäller hudvård används en rik och reparerande kräm för att ge intensiv återfuktning och skydd. En foundation med SPF används för att ge lyster, fukt och medium täckning. För att bevara det platinablonda håret fräscht och glansigt används en behandling mot gula toner och skadat hår.

En kultklassiker som ger näring och fukt till torr hud används som en rik fuktkräm eller som en lystergivande bas under makeup. En primern används för att återfukta och ge ett vackert, subtilt skimmer, perfekt för att fånga ljuset. En klassisk röd färg används för att skapa de där ikoniska Hollywood-läpparna. Ett matt läppstift används för att ge en intensiv och hållbar färg.

En bra brynborste används för att skapa de där perfekt välvda brynen som ramar in ansiktet





