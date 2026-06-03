Marinakis vill betala för passage genom Hormuzsundet

Den grekiske skeppsmagnaten Evangelos Marinakis är beredd att betala avgifter för att hålla Hormuzsundet öppet, trots motstånd från andra rederier. Uttalandet kommer mitt i en eskalerande konflikt mellan USA och Iran.

Den grekiske skeppsmagnaten Evangelos Marinakis förvånar sjöfart svärlden med ett kontroversiellt utspel. Vid konferensen TradeWinds i Aten på tisdagen sade han sig vara beredd att betala avgifter för att passera Hormuzsundet , om det skulle hålla den omstridda farleden öppen.

'Även om vi skulle behöva betala en avgift vore det för mig mycket bättre än att ha sundet stängt', förklarade Marinakis. Han äger genom Capital Maritime Group en flotta på 185 fartyg, däribland ett trettiotal tankers. En avgift på 100 000 till 200 000 dollar per fartyg anser han vara acceptabel, i jämförelse med de besvär som konflikten redan orsakat. Uttalandet markerar en tydlig skiljelinje gentemot stora delar av branschen.

Bolag som Chevron och japanska Mitsui OSK Lines har vägrat betala, med argumentet att fri genomfart måste upprätthållas och att en stängning skulle skapa ett farligt prejudikat för andra trånga sund. Hormuzsundet har i praktiken varit stängt sedan Irans revolutionsgarde började beskjuta fartyg som vedergällning för amerikansk-israeliska attacker mot Iran. Teheran har tidigare aviserat avgifter på upp till två miljoner dollar per fartyg och inrättat en särskild myndighet för att hantera passagerna. Denna myndighet har dock satts under amerikanska sanktioner.

President Donald Trump sade nyligen att han tror att en överenskommelse om att förlänga eldupphöret och åter öppna Hormuzsundet kan vara klar 'under den kommande veckan'. Han beskrev ett fredsavtal som potentiellt 'ännu bättre än en militär seger', men tillade att han ännu inte gått med på avtalet eftersom han vill driva igenom ytterligare punkter. Enligt Irans utrikesdepartement handlar det i ett första skede om ett samförståndsavtal, med bredare samtal inom 30 till 60 dagar.

Irans nyhetsbyrå Fars har samtidigt avfärdat Trumps påstående om att sundet ska återöppnas som 'ofullständigt och inkonsekvent med verkligheten'. Marinakis inställning ses av vissa analytiker som pragmatisk, medan andra kritiserar den för att undergräva principen om fri sjöfart. Hans beslut kan dock vara strategiskt, med tanke på att hans flotta är starkt beroende av passagen genom Hormuz. Konflikten har redan lett till ökade försäkringspremier och omvägar, vilket driver upp kostnaderna för hela branschen.

Samtidigt pågår diplomatiska förhandlingar, där USA och Iran verkar stå långt ifrån varandra. Trumpadministrationen har hotat med nya sanktioner mot länder som handlar med Iran, medan Iran fortsätter att kräva garantier för att deras ekonomiska intressen skyddas. Enligt sjöfartsexperter kan en lösning på konflikten vara avgörande för den globala energiförsörjningen, eftersom omkring 20 procent av världens olja passerar Hormuzsundet.

Marinakis utspel kan därför tolkas som en desperat åtgärd från en av branschens tyngsta aktörer, som hellre betalar än riskerar att farleden stängs permanent





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Marinakis Hormuzsundet Sjöfart Iran Avgifter

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