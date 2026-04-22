Marinminister avgår i USA – och flera andra händelser världen över

USA:s marinminister John Phelan har avgått oväntat. Samtidigt rapporteras om en dödad journalist i Libanon, en aggressiv fasan i Sverige, en allvarlig bilolycka på Mallorca och andra händelser.

John Phelan , USA :s marinminister under Donald Trumps administration, har avgått från sin post med omedelbar verkan. Pentagon meddelade detta under onsdagskvällen svensk tid, men utan att specificera orsakerna till avgången.

En talesperson för krigsminister Pete Hegseth uttryckte tacksamhet för Phelans insatser för departementet och den amerikanska flottan. Phelans avgång sammanfaller med det pågående kriget mot Iran, där den amerikanska marinen spelar en viktig roll i att säkra Hormuzsundet. Phelan, 62 år gammal, utsågs av Trump i november 2024 och hade en bakgrund som fondförvaltare, bland annat för datormiljardären Michael Dell. Han saknade dock tidigare militär erfarenhet.

Parallellt med detta har kvarlevorna av den libanesiska journalisten Amal Khalil återfunnits efter en israelisk attack i södra Libanon, närmare bestämt i orten al-Tiri. Hennes arbetsgivare, Al-Akhbar, bekräftade hennes död sent på kvällen. Räddningsarbetare arbetade i timmar i ruinerna av ett hus som tydligt var måltavla för attacken för att hitta henne. Reportrar utan gränser (RSF) uppmanade internationellt till påtryckningar på den israeliska militären för att säkerställa att sökandet efter Khalil kunde fortsätta utan hinder.

Rapporter indikerar att israelisk militär besköt området, vilket försvårade sökandet. Fotojournalisten Zeinab Faraj befann sig också på platsen under attacken, men undkom oskadd. Utöver dessa internationella händelser rapporteras om en aggressiv fasan som skapar oro i Fjärås, Kungsbacka. En lokalbo, Cajsa, har attackerats tre gånger av fågeln under en veckas tid, och beskriver hur fågeln satt klorna i henne och fortsatt attackera trots hennes försök att försvara sig.

Hon har ådragit sig sår på benen och är mycket skrämd. Många andra invånare har rapporterat liknande möten med fasanen på sociala medier. Vidare har tre svenskar i 25-årsåldern skadats i en bilolycka på Mallorca, där föraren uppges vara kritiskt skadad. Vittnen beskriver hur svenskarna körde en äldre Porsche i hög hastighet och utförde riskfyllda omkörningar innan olyckan inträffade.

I Sverige har ett misstänkt farligt föremål hittats på Ribersborgs strand i Malmö, vilket lett till avspärrningar och att nationella bombskyddet är på väg till platsen. Polisen utreder även en misstänkt våldtäkt i Vitabergsparken i Stockholm, där en tonårsflicka är målsägande. Ett slagsmål på Drottninggatan i Mariestad resulterade i skador på två personer, och två misstänkta har gripits. Slutligen har varumärket Rituals drabbats av ett dataintrång där obehöriga nedladdningar av medlemmars personuppgifter har upptäckts





