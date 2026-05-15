Marius Borg Høiby appeals foot-jail decision to Supreme Court, Norway news

Marius Borg Høiby, a 29-year-old Norwegian, has appealed the foot-jail decision to the Supreme Court, as reported by VG. He has already received two rejections. Bonusprinsen, as he is known, is currently in Oslo Prison, where he wants to serve his sentence at home in Skaugum. He is accused of 40 crimes. The verdict is expected on June 15.

Marius Borg Høiby , 29, överklagar beslutet om fotboja till högsta domstolen, skriver VG. Han har redan fått nej två gånger. Bonusprinsen sitter för närvarande i häktad i Oslo fängelse.

Han vill istället avtjäna häktningstiden med fotboja hemma på Skaugum. Han står åtalad för totalt 40 brott. Domen väntas 15 juni. Militären i Ukraina bedömer att Ryssland försöker dra in Belarus djupare i kriget, enligt president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj varnar för att ryssarna vill använda grannlandet för en offensiv mot Tjernihiv- och Kievområdet. Försök att övertala den belarusiske ledaren Aleksandr Lukasjenko pågår, enligt ukrainska underrättelser.

"Ukraina kommer utan tvekan att försvara sig och sitt folk om Aleksandr Lukasjenko fattar fel beslut och beslutar sig för att stödja även denna ryska avsikt", skriver Zelenskyj på X efter ett möte med generalstaben. Ett alternativt mål för Ryssland skulle kunna vara att använda Belarus för ett anfall mot de angränsande Natoländerna, enligt Zelenskyj. Vid Rysslands storinvasion av Ukraina i februari 2022 utgick en del av de ryska styrkorna från Belarus.

Den treåriga flickan som var försvunnen är anträffad och mår bra, meddelar polisen vid 15.20-tiden. Under fredagen hölls ett sökpådrag i Österslöv med bland annat polishund och helikopter. Enligt Katarina Rusin, presstalesperson polisregion Syd, var man angelägna om att hitta flickan snarast, bland annat då det aktuella området var nära vatten. Flickan försvann sedan strax efter 14 från sin bostad.

Inredningsarkitekten och möbelformgivaren Åke Axelsson har avlidit 94 år gammal, skriver Dagens Nyheter. Åke Axelsson var en av Sveriges mest ansedda möbelskapare i Sverige det senaste halvseklet. Han var känd för sin formgivning av stolar för bland andra Handelshögskolan, Riksdagens bibliotek och Konstakademien. Den ikoniska stolen S217 skapades 1963 och har sedan dess tillverkats av möbelföretaget Gärsnäs.

Åke Axelsson växte upp i Skillingsmåla i södra Småland. Han arbetade som möbelsnickare och utbildade sig senare till inredningsarkitekt vid högskolan Konstfack. En buss har kört i diket på Fritslavägen i Kinna. 10-20 passagerare ska ha befunnit sig ombord. – Alla ska vara ur bussen och alla är oskadda, säger Per Fägersten vid räddningstjänstens ledningscentral.

Trafiken kunde flyta på i väntan på bärgning. Ingen behövde föras till vård och insatsen är avslutad, rapporterar Mark-Posten. Det är oklart varför bussen körde av vägen. En lastbil har krockat med en TMA-bil på E4 norr om Uppsala mellan trafikplats Fullerö och Björklinge.

Larmet kom vid 13-tiden. – De två har sammanstött och lastbilen har vikt sig rakt över vägen. Det är stopp i trafiken, säger Therese vid räddningstjänstens ledningscentral. Två personer har förts till sjukhus för kontroll, enligt UNT.

Räddningstjänst, polis och ambulans är på plats. Polisen leder om trafiken via väg 292. Flera liter grädde har läckt ut på vägbanan i Lyckanrondellen i Värnamo, vilket orsakar halkrisk, rapporterar SVT. Räddningstjänsten larmades strax efter 13 och är på plats för att sanera vägen.

Enligt uppgifter tros grädden ha läckt från en lastbil, men det är oklart exakt hur utsläppet gått till. Vägbanan kan under tiden vara hal och trafikanter uppmanas att ta det försiktigt vid passage





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norway Supreme Court Foot-Jail Marius Borg Høiby 40 Crimes Verdict

United States Latest News, United States Headlines