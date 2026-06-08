Marius Borg Høiby frigiven för möte om kronprinsessan Mette‑Marits sjukdom; samtidiga säkerhets- och utrikespolitiska händelser i Sverige och världen

Den norska bonusprinsen får korttidsfria från häktet för att delta i möte om sin mammas kritiska hälsotillstånd. Samtidigt rapporteras om utrikesministerbesök i Mellanöstern, polisåtgärder i Helsingborg och Uppsala, brand vid försvarsanläggning, avstängning av Gröna Lund‑attraktion samt eskalerande spänningar mellan Iran och Israel och SVT:s beslut att inte sända ett kontroversiellt avsnitt.

Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby har beviljats tillfällig frigivning från häktet för att delta i ett orienteringsmöte om kronprinsessan Mette‑Marit s hälsa. Høiby, som har suttit i förvar sedan helgen före rättegången i början av februari och är åtalad för flera fall av våldtäkt, fick lämna häktet under ett fåtal timmar för att få information om sin mors sjukdomstillstånd.

Mette‑Marit har under den senaste tiden försämrats och har nu placerats på en väntelista för lungtransplantation, enligt uppgifter från norska myndigheter. Beslutet om den korta frigivningen har väckt blandade reaktioner i det offentliga samtalet, där vissa menar att rättssäkerheten riskeras medan andra pekar på den humanitära dimensionen i en familjesituation där den sjukes välmående står i fokus. Samtidigt har svenska medier rapporterat om flera andra händelser som speglar både nationell och internationell oro.

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard har under de senaste dagarna gjort ett officiellt besök i Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten för att visa solidaritet med länder som drabbats hårt av den pågående konflikten i regionen och diskutera möjliga svenska bidrag till en långsiktig lösning. På hemmaplan har polisen i Helsingborg gripit två män misstänkta för ett vapenliknande rån, och i Uppsala har en trafikolycka lett till att två män nu undersöks för misshandel och vållande till kroppsskada efter en konflikt mellan en fotgängare och en lastbilsförare.

Dessutom har brandutbrott och tekniska incidenter, som branden vid en försvarsanläggning i Hästveda och den fortsatta avstängningen av berg- och dalbaneattraktionen Insane på Gröna Lund efter en olycka, satt fokus på säkerhetsfrågor i både civila och militära miljöer. Den geopolitiska spänningen har också intensifierats efter att Irans militära ledning meddelat att de planerar att avsluta sina attacker mot Israel, men samtidigt varnat för att återuppta dem om Israel eller Libanon skulle utföra nya angrepp.

USA:s president Donald Trump har i ett offentligt uttalande krävde ett omedelbart slut på skottlossningarna mellan de två länderna. På den inhemska arenan har SVT beslutat att inte sända ett redan inspelat avsnitt av programmet "Invandrare för svenskar" där den högerextrema aktivisten Nick Alinia var inbjuden, efter omfattande kritik och debatt om programmets redaktionella ansvar.

Slutligen har den tidigare dömde Anders Eklund, som förändrade sitt efternamn till Gustavsson, nekat att få sitt livstidsstraff tidsbestämt, ett förslag som överkunnades av Örebro tingsrätt på grund av en hög risk för återfall i allvarlig brottslighet





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