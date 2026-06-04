Marjane Satrapi är död - en konstnär och författare som inspirerade världen

Den fransk-iranska konstnären och författaren Marjane Satrapi har avlidit enligt uppgifter från AFP. Hon är mest känd för sin tecknade roman Persepolis, som blev en internationell succé. Hennes verk har översatts till många språk och har blivit en del av den internationella litteraturkanon.

Den fransk-iranska konstnär en och författare n Marjane Satrapi är död , uppger AFP. Satrapi är mest känd för sin tecknade roman Persepolis . Marjane Satrapi , en fransk-iransk konstnär och författare , har avlidit enligt uppgifter från AFP.

Hon är mest känd för sin tecknade roman Persepolis, som blev en internationell succé. Med sin unika stil och sin förmåga att berätta om viktiga frågor som krig, identitet och kulturell identitet, har Satrapi blivit en av de mest kända och respekterade konstnärerna i världen. Hennes verk har översatts till många språk och har blivit en del av den internationella litteraturkanon.

Satrapi har också varit en stark röst för kvinnors rättigheter och för att öka medvetenheten om de svårigheter som många kvinnor står inför i världen. Hennes arbete har inspirerat många och har bidragit till att förbättra förståelsen för de komplexa frågorna som världen står inför.





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Marjane Satrapi Persepolis Konstnär Författare Död

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