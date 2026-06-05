Marjane Satrapi, skaparen av Persepolis, avlidit 56 år gammal

Den fransk-iranska konstnären Marjane Satrapi, känd för sin prisbelönta serieroman Persepolis och sina animerade filmer, har avlidit i en ålder av 56 år. Hennes dod tillkännages ha varit orsakad av sorg efter make Mattias Ripas bortgång. Satrapi lämnade efter sig ett bestånd av självbiografiska verk som utforskarIran under revolutionen och erfarenheter av exil, och hon förändrade både serie- och filmkonst genom sina unika stil.

Marjane Satrapi , fransk-iransk konstnär, serieskapare och filmregissör, har avlidit i en ålder av 56 år. Enligt ett officiellt meddelande från familjen berodde hennes död på sorg efter att hennes svenske make Mattias Ripa gick bort för drygt ett år sedan.

Satrapi vann internationell ära år 2000 med den första delen av sin självbiografiska serieroman Persepolis, som skildrar hennes uppväxt under den iranska revolutionen i slutet av 1970-talet. Boken berättar hur hennes progressiva föräldrar skickade iväg henne till Europa för att undvika det repressiva, patriarkala styret i Iran. I de följande tre volymerna följer vi Satrapis resa som barn och tonåring i ett främmande land, hennes återkomst till Teheran för konststudier och slutligen hennes återvänd till Europa som vuxen.

Serien kombinerar stiliserade svartvita illustrationer med en djup, personlig berättelse och anses som ett mästerverk inom seriekonsten. Dessutomskapade hon ytterligare serieverk som Broderier, en samling små historier om relationer baserade på sammanhang med kvinnliga släktingar, och Kyckling med plommon, en novell om en musiker som genomgår ett liv i sorg. Som filmregissör anpassade hon Persepolis till en animerad film med handgjord tvådimensionell animation, vilket bidrog till att återuppväcka tekniken i Frankrike.

Filmen blev nominerad till en Oscar för bästa animerade långfilm, vilket gjorde Satrapi till den första kvinnliga regissören i denna kategori. Hon regisserade också en animerad version av Kyckling med plommon samt den biografiska spelfilmen Radioactive om forskaren Marie Curie. På svenska har Persepolis, Broderier och Kyckling med plommon blivit tillgängliga. Nyligen utgav hon också serien Kvinna, liv, frihet, en antologi som ett svar på dödsfallet av Mahsa Amini i Iran.

Även om personliga möten med Satrapi var begränsade på grund av hennespersonliga integritet, har hennes öppenhjärtiga och rörande berättelser lämnat ett starkt intryck. På Instagram visade hon sin kärlek till maken genom att publicera orden For, I, lost, the, love, of, my, life samt ett foto av Mattias Ripa. Hennes konst förblir både sorglig och vacker, och hyllar starka teman som identitet, frihet och motstånd





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Marjane Satrapi Persepolis Seriekonst Animationsfilm Oscar-Nominering

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