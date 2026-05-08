Mark- och miljödomstolen i Östersund: Förbättrade möjligheter att granska avverkningsanmälningar

Mark- och miljödomstolen i Östersund har under 2022 avgett 13,5 gånger så många mål som året innan. Ökningen består av överklaganden av avverkningsanmälningar. En markägare som vill avverka skog lämnar in en anmälan om att det ska ske till Skogsstyrelsen. Om Skogsstyrelsen inte meddelar annat inom sex veckor får avverkningen starta. Det kallas ett ”nollbeslut”. Dessa nollbeslut har olika miljöorganisationer överklagat i stor skala sedan 2023 när det blev möjligt att yttra sig även om man inte har en direkt anknytning till marken. Organisationerna överklagar när de hittar skyddsvärda växter och djur där avverkningen planeras. Det är markägarens ansvar att meddela om det finns skyddsvärda arter att ta hänsyn till där de vill avverka. Trots det händer det att miljöorganisationerna hittar arter som inte står med i avverkningsanmälan. Enligt Skogsstyrelsen inkommer årligen omkring 60 000 avverkningsanmälningar från markägare i hela landet. I en proposition föreslår regeringen olika förändringar som skulle kunna påverka belastningen hos Mark- och miljödomstolen i Östersund. Bland förslagen finns exempelvis att korta tiden från sex till tre veckor vad gäller ”nollbeslut” och ett förslag om en avgift för att överklaga.

Marit Åkerblom, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen i Östersund , hade gärna sett att Skogsstyrelsen hade bättre möjligheter att granska inkomna avverkningsanmälningar . Mark- och miljödomstolen i Östersund avgjorde förra året 13,5 gånger så många mål som 2022.

Ökningen består, tills största del, av överklaganden av avverkningsanmälningar. En markägare som vill avverka skog lämnar in en anmälan om att det ska ske till Skogsstyrelsen. Om Skogsstyrelsen inte meddelar annat inom sex veckor får avverkningen starta. Det kallas ett ”nollbeslut”.

Dessa nollbeslut har olika miljöorganisationer överklagat i stor skala sedan 2023 när det blev möjligt att yttra sig även om man inte har en direkt anknytning till marken. Organisationerna överklagar när de hittar skyddsvärda växter och djur där avverkningen planeras. Det är markägarens ansvar att meddela om det finns skyddsvärda arter att ta hänsyn till där de vill avverka. Trots det händer det att miljöorganisationerna hittar arter som inte står med i avverkningsanmälan.

Enligt Skogsstyrelsen inkommer årligen omkring 60 000 avverkningsanmälningar från markägare i hela landet. I en proposition föreslår regeringen olika förändringar som skulle kunna påverka belastningen hos Mark- och miljödomstolen i Östersund. Bland förslagen finns exempelvis att korta tiden från sex till tre veckor vad gäller ”nollbeslut” och ett förslag om en avgift för att överklaga. I videon berättar chefsrådman Marit Åkerblom om hur domstolen gör för att hantera alla ärenden och vilka som står för de flesta överklaganden.

Alla Mark- och miljödomstolar finns i anslutning till en tingsrätt. Listan nedan vilken ort domstolen finns och vilket område den täcker. • UMEÅ – Norrbottens län samt kommunerna Bjurholm, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik. • ÖSTERSUND – Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län utom Örnsköldsviks kommun samt Dorotea, Åsele och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län.

• NACKA – Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. • VÄNERSBORG – Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun och Laxå kommun.

