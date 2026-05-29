Marknaden stiger 0,4 procent - Sverige möter Danmark i VM-kval

Dow Jones industriindex, S&P 500-index och Nasdaq-kompositindex har alla stigit 0,4 procent. Sverige möter Danmark i VM-kval den 5 juni och Italien den 9 juni. En man i 25-årsåldern döms till två års fängelse efter dödsolycka i Arvidsjaur.

Efter ungefär 45 minuters handel har Dow Jones industriindex, breda S&P 500 -index och tekniktunga Nasdaq s kompositindex alla stigit 0,4 procent. Alla tre index ser nu ut att kunna sammanfatta maj med en uppgång, allra störst styrka har Nasdaq uppvisat och för månaden som helhet är index upp omkring 8 procent.

Bland enskilda aktier märks ett kraftigt kurslyft på 32,6 procent för Dell efter sin rapport för första kvartalet. Bolaget redovisade bland annat ett intäktslyft på nästan 90 procent. Inom konsumentsektorn är det däremot desto tyngre på fredagen. Gap och American Eagle Outfitters backar kraftigt i anslutning till bolagens båda kvartalsrapporter.

Mittbackstalangen har varit mer eller mindre given i Tony Gustavssons landslag, men kommer inte till spel i de två avslutande VM-kvalmatcherna. Sedan tidigare är även veteranen Nathalie Björn skadad och i truppen finns nu endast tre vana mittbackar: Amanda Ilestedt, Bella Andersson och Sofia Reidy. Sverige möter Danmark i Odense den 5 juni och Italien i Göteborg den 9 juni. Vid dubbla segrar är Sverige klart för VM 2027.

Vid förlust mot Danmark får Sverige i stället rikta in sig på playoff-spel. En man i 25-årsåldern döms till två års fängelse efter dödsolycka i Arvidsjaur i augusti 2025. En man i 30-årsåldern avled och en annan är i dag rullstolsburen. Mannen döms till grovt rattfylleri, grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

Den dömde mannen förlorade kontrollen över bilen och körde av en väg i Arvidsjaur kommun och kolliderade med ett träd. Kanye West har tidigare orsakat kontrovers för sina antisemitiska uttalanden. Han har portats i flera länder och planerade spelningar i Polen och Frankrike har ställts in. Borgmästaren i nederländska Arnhem ger däremot tillstånd till två spelningar i juni, trots artistens tidigare förkastliga uttalanden.

En personbil och ett tåg har kolliderat på en obevakad övergång i Hasslarp, Ängelholms kommun. Polisen larmades 14.50. Det är fyra personer som färdats i bilen, varav två är lindrigt skadade. De har fört med ambulans till sjukhus, säger Leif Fransson, presstalesperson på polisregion Syd.

Under fredagen varnar SMHI för hög skogsbrandsrisk i delar av Svealand och östra Götaland. Även södra norrlandskusten innefattas av måttlig risk för skogsbrand. Det är kombinationen av torka och blåst som gör att myndigheten varnar. Men redan under lördagen beräknas skogsbrandrisken som lägre.

- Vi kan vänta oss mycket regn i Svealand och östra Götaland under morgondagen. Under helgen blir det ostadigt väder, och nästa vecka blir det större områden med nederbörd. Vi kommer däremot inte upp på någon varningsnivå, säger Hallberg. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lovar att släppa över 100 miljarder kronor i EU-stöd till Ungern - om landet genomför sina reformer.

Pengarna har varit frysta på grund av EU-oro över korruptionen och hur Ungern levt upp till rättsstatens principer. Vi har jobbat dag och natt tillsammans. . . och är överens om en säker och stabil landningsbana, säger von der Leyen på en pressträff med Magyar efter ett möte i Bryssel i dag.

På de rörliga bolånen är ändringen 0,05 procentenheter medan justeringen för bolån med räntebindningstid på mellan 1 och 10 år ligger på 0,05 till 0,15 procentenheter, uppger banken för TT. Flera unga män som har åtalats för våldtäkter av unga flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne frias från brott. En 21-årig man döms till fängelse i sju månader för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling och kränkande fotografering.

Han frias bland annat från tre fall av våldtäkt mot barn och två fall av barnpornografibrott. En 20-årig man döms samtidigt till dagsböter för kränkande fotografering och olaga integritetsintrång. Även han frias från våldtäktsmisstankar





