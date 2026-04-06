Markström glänste med nolla, Ullmark segrade och rookies avgjorde

Svenska målvakter dominerade nattens NHL-omgång. Jacob Markström höll nollan mot Montreal, Linus Ullmark tog en viktig seger med Ottawa, medan rookies visade framfötterna. Zibanejad och Cuylle briljerade för Rangers.

NEW YORK. Jacob Markström visade återigen sin storslagna förmåga att stänga igen kassen. Han noterade sin 25:e nolla i NHL -karriären, detta under en match där New Jersey Devils besegrade Montreal Canadiens på bortaplan med 3-0. Markström, som fyller 36 år, var nöjd efter matchen och berömde sina lagkamrater. Han sa att laget gjorde ett fantastiskt jobb framför honom och att det var härligt att bevittna deras insats.

Med endast arton räddningar, kan det tyckas som att Canadiens inte presterade på sin högsta nivå. Montreal hade redan säkrat sin slutspelsplats, men var angelägna om att visa upp sig inför sina entusiastiska fans i den ikoniska hockeyarenan. Trots detta, kunde inte Canadiens replikera samma offensiva glans som de uppvisat under sina tidigare åtta raka segrar. Markström betonade lagets disciplin och samarbete. Han framhöll hur de effektivt dödade utvisningar, täckte skott, skötte forecheckingen och minimerade motståndarnas kontringsmöjligheter. Även den hyllade hemmaspelaren Cole Caufield misslyckades med att nå sitt 50:e mål, ett faktum som Markström var väl medveten om. Han förklarade att varje gång Caufield var på isen, reagerade fansen med jubel, vilket gjorde det svårt att inte tänka på honom. Markström underströk vikten av att ständigt ha koll på Caufield, på grund av hans farliga spelstil. Även om Devils inte har någon slutspelsplats att kämpa för denna säsong, betonar Markström att vinsten mot Montreal har ett stort värde för laget. Han menade att segern kan fungera som en viktig grund för framtida prestationer. En annan svensk målvakt, Linus Ullmark, levererade också en imponerande insats. Han stoppade 25 skott när Ottawa Senators besegrade Carolina Hurricanes med 6-3, vilket kan vara säsongens mest avgörande seger hittills. Denna seger befäster Ottawas position på den sista wild card-platsen i Eastern Conference. Carolina-forwarden Taylor Hall hyllade Ottawa och beskrev dem som ett slutspelslag. Hall uttryckte tvivel om Ottawas chanser att nå slutspelet, men menade att de spelar med en intensivitet som krävs för slutspelshockey. Han såg matchen som ett viktigt test för sitt eget lag. Fabian Zetterlund noterades för en assist i matchen. Porter Martone, en rookie för Philadelphia Flyers, kommer aldrig att glömma sitt första NHL-mål. Han avgjorde matchen mot Boston Bruins med ett mål i övertid, vilket resulterade i en 2-1-seger för Flyers. Segern katapulterade Flyers till tredje plats i Metropolitan Division, vilket pressade New York Islanders under strecket. Martone, som skrev på för Flyers för bara en vecka sedan efter att ha spelat collegehockey under hela säsongen, beskrev målet som fantastiskt och speciellt. Nattens mest oväntade resultat kom från Madison Square Garden, där New York Rangers, trots att de inte hade något att spela för, krossade Washington Capitals med hela 8-1. Capitals var fortfarande i strid om en slutspelsplats. Capitals-forwarden Aliaksei Protas uttryckte sin besvikelse och beskrev insatsen som generande. Tränaren Spencer Carbery höll med och sa att det var frustrerande att se laget prestera så dåligt efter att ha kämpat hårt för att nå sin nuvarande position. Rangers-forwarden Matt Cuylle noterades för sitt första NHL-hattrick, och Mika Zibanejad bidrog med tre assist, vilket gjorde att han tog ledningen i den svenska poängligan. St. Louis Blues tog sig tillbaka in i striden om en slutspelsplats i Western Conference med en 3-2-seger borta mot Colorado Avalanche. Segern säkrades efter ett hattrick från Rob Thomas





