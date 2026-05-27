Marockos VM-trupp presenterad - utan Ziyech

Marockos förbundskapten Mohamed Ouahbi har presenterat landslagets VM-trupp, men en nobb sticker ut. Ouahbi har valt att ta ut stjärnspelare som Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui och Brahim Diaz, men har valt att inte plocka med veteranen Hakim Ziyech.

Ziyech har genom åren gjort 25 mål på 64 A-landskamper och var tongivande när landslaget gick till VM-semifinal 2022. 33-åringen har en bakgrund i Ajax och Chelsea, men spelar numera i Wydad Casablanca i Marocko, där han levererat åtta mål och två assist på 13 framträdanden den här säsongen.

