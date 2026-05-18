Martinans fördömda kamp för att växa upp till en människa istället för en diagnos

Den unga flickans situation styrde den kände dokumentärfilmaren Tom Alandh att filme hennes historia. Skisserade han den som en sekvens i SVT:s serie om psykiatrivården blev den istället en liten filmserie bestående av sju delar. Även om ingen trodde att det skulle bli fler filmer med Martinas och Toms gemensamma arbete började publiken publiéta filmerna. Förhoppningsvis öppnar den lilla filmserien ögonen till publiken och visar en annan väg.

Martina Schaub föddes som en liten göteborgare. Dock till en viljestark mamma, Berit, som med filmmakarens ord ‘okuvligt’ lämnade Martina att växa upp som en människa, inte en diagnos.

Flickan hade något som läkarmanualen 1968 klassificerade som en ‘intellektuell funktionsnedsättning’, nämligen Downs syndrom. Myndigheter, läkare och experter rekommenderade mamman att lämna bort flickan till en institution. Istället tog Berit beslutet att behålla Martina hemma och låta henne växa upp tillsammans med sin bror. Några år senare, 1974, satt den prisade dokumentärfilmaren Tom Alandh och arbetade med projektet för SVT, som skildrade det svenska psykiatrivården.

Då behövde han ett fall som kunde visa en annan väg. Det fick han när han läste Pockettidningen R, som skrev ett kortfattat reportage om Martina Schaub, hennes mamma och kampen för att dottern skulle få vara människa istället för utvecklingsstörd





Carina Rydberg och gränslandet mellan sanning och fiktionEn analys av författaren Carina Rydbergs litterära resa, från den skandalomsusade succén Den högsta kasten till den mörka samtidsromanen Norfalk falls.

Afry-ordförande köper aktier för 2 miljonerTom Erixon har den 18 maj köpt 20 000 aktier i teknikkonsulten Afry där han är styrelseordförande.

Desinformation och sanningen om Estonia: En analys av den ryska spionens arvEn djupdykning i Anton Surikovs roll i ryska påverkansoperationer och hur desinformation kring Estonia-förlisningen har använts strategiskt för att skapa förvirring.

Tom Cruise kräktes på sig själv: 'Jag älskar det här'Det finns oändligt med orsaker till varför skådespelare väljer sina roller. Att uppkastning skulle vara en av dessa känns dock något oväntat, även när vi snackar om Tom Cruise. Tro det eller ej men "Top Gun" firar 40 år i år.

