Maserati i Sverige kämpar för överlevnad och lanserar nya modelluppdateringar

Maserati har sålt färre än tio bilar i Sverige de senaste två åren och står nu inför kritiska förhandlingar med externa partners för att säkra framtiden. Samtidigt har företaget uppdaterat Grecale, Gran Turismo och Gran Cabrio med nya design- och prestandaförbättringar samt nya lackfärger.

Masserati befinner sig i en kritisk fas i Sverige och har under de senaste två åren nästan helt försvunnit från landets gator. Under 2023 sålde märket endast två nya bilar i Sverige , en dramatisk nedgång från de nio som såldes under föregående år.

Företaget Stellantis, som är moderbolag till Maserati, har bekräftat att de nu är i sista förhandlingsrundan med två externa samarbetspartners i ett försök att vända det nedåtgående läget. Verkställande direktören Antonio Filosa har förklarat att de potentiella partnerskapen kan bidra med ny teknik, innovativa idéer och utvecklingsresurser som behövs för att återge Maserati en starkare position på marknaden.

Det är dock viktigt att understryka att varken märket i sig eller fabriken i Cassino är till salu, utan samarbetet handlar om att förstärka den befintliga verksamheten. En ny långsiktig strategi väntas presenteras i december, och tills dess fortsätter Maserati att göra mindre, men märkbara, uppdateringar av sina modeller för att hålla intresset vid liv. Den senaste produktuppdateringen omfattar tre av företagets nyckelmodeller: Grecale SUV, Gran Turismo coupé och Gran Cabrio cabriolet.

Grecale har fått en omarbetad front och bakre stötfångare samt en ny ratt med modern ergonomi. Fyra utrustningsnivåer erbjuds: tre med bensinmotorer och en med eldrift. De bensindrivna varianterna är utrustade med en dubbelturbo‑V6 som levererar mellan 390 och 530 hästkraft, beroende på om man väljer den prestandafokuserade Trofeo‑versionen. Alla förbränningsmodeller får en åttastegad automatväxellåda som driver fyrhjulsdriften.

Den elektriska versionen, Folgore, behåller den tidigare specifikationen med ett 105 kWh‑batteri, 400 volt‑system och två elmotorer som tillsammans ger 550 hk. Gran Turismo och Gran Cabrio har också fått en liten men viktig ansiktslyftning med nya stötfångare och förbättrad aerodynamik. Både förbrännings- och eldrivna varianter finns tillgängliga. De bensindrivna modellerna är utrustade med den nya Nettuno‑V6‑motorn på 3,0 liter med dubbla turboladdare.

Basvarianten levererar 490 hk, medan Trofeo‑versionen pressar ut 590 hk från samma maskin. Den helt elektriska Folgore‑versionen har tre elmotorer som tillsammans ger hela 760 hk och 1 349 Nm i vridmoment, vilket ger en topphastighet på 325 km/h och en räckvidd på cirka 400 km - en förbättring på 32 km jämfört med föregående modell. Dessutom introduceras sju nya lackfärger för alla modeller: Green Jupiter Matte, Blu Denim, Bronze Lucido Matte, Grigio Mistero, Rosso Velluto och Oro Lirico.

Dessa estetiska tillägg, tillsammans med de tekniska förbättringarna, är avsedda att ge Maserati ett fräscht ansiktslyft och återuppväcka intresset bland både befintliga entusiaster och nya potentiella köpare i Sverige medan bolaget arbetar mot en ny strategisk inriktning som väntas offentliggöras i december





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