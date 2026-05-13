Massiv utbyggnad av svenska fängelser och häktesplatser

Sverige står inför en kritisk brist på fängelseplatser vilket leder till en extremt kostsam utbyggnad och nya affärsmöjligheter för fastighetsbolag.

Sverige befinner sig i en situation där behoven av fängelse- och häktesplatser växer i en rasande takt. Under de kommande åtta åren planeras en kraftig ökning av antalet bäddar, från nuvarande 11 000 till hela 29 000 platser.

Om man inkluderar effekterna av flera nyligen aviserade reformer, såsom sänkt straffmyndighetsålder, längre strafftid och en senarelagd frigivning, pekar beräkningar på att behovet kan stiga med ytterligare 5 000 platser. Kriminalvården förväntas snart presentera en uppdaterad kapacitetsrapport för att tydliggöra trenderna, men det råder ingen tvekan om att underlaget finns.

Enligt polisen finns det idag över 17 500 aktiva individer inom gängkriminaliteten och ytterligare 65 000 personer som har kopplingar till dessa miljöer, vilket skapar ett enormt tryck på rättssystemet och kräver en omfattande expansion av infrastrukturen. De ekonomiska konsekvenserna av denna utbyggnad är omfattande. Att bygga anstalter av 'klass 1', vilka kräver högsta säkerhetsnivå med dubbla murar, avancerad övervakning och fullständig infrastruktur för vård och utbildning, är extremt dyrt. Kostnaden beräknas ligga på omkring 12 miljoner kronor per plats.

Om alla nya platser skulle byggas enligt denna standard skulle investeringsbehovet landa på omkring 216 miljarder kronor, eller uppemot 276 miljarder om man siktar på 34 000 platser. Utöver investeringarna tillkommer driftkostnaderna, som i dagsläget uppgår till 1,2 miljoner kronor per intagen och år.

Medan Kriminalvården i sina egna rapporter talar om ett investeringsbehov på 40 miljarder kronor fram till 2034, finns det farhågor om att detta är en kraftig underskattning, särskilt när man ser till att andelen gängkriminella som kräver hög säkerhet ökar och att yngre förbrytare med särskilda behov tillkommer efter sänkningen av straffbarhetsåldern till 13 år. För att hantera de skyhöga kostnaderna utforskas nu alternativa lösningar.

Fastighetsbolaget Skandrenting, som äger en privat anstalt i Sala, menar att kostnaderna kan sänkas till 4-5 miljoner kronor per plats genom användning av prefabricerade moduler. Även statliga Specialfastigheter har börjat titta på liknande lösningar i Norrköping, och ett avtal om att placera svenska klienter i Estland ger en tillfällig lättnad. Denna dramatiska vändning är anmärkningsvärd eftersom man för bara tio år sedan upplevde en överkapacitet och stängde flera anstalter. Idag har detta istället blivit en tillväxtmöjlighet för fastighetsbranschen.

Bolag som Intea Fastigheter, som fokuserar på samhällsfastigheter, har sett sina aktiekurser stiga kraftigt medan resten av fastighetsindexet backat. Till och med pensionskapitalet via Sjunde AP-fonden har engagerat sig genom Secura Fastigheter med målet att bygga en portfölj värd 25 miljarder kronor. Samtidigt återstår den etiska frågan om Sverige rör sig från rehabilitering mot en ren förvaringsmodell, vilket skulle kunna sänka kostnaderna ytterligare men strider mot nuvarande politiska ambitioner





FokusRedaktion / 🏆 16. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kriminalvård Fängelseplatser Gängkriminalitet Fastighetsmarknad Statlig Investering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Snookergemenskapen i Sverige växer mot intryck, men för få juniorer och kvinnor.Suleman Kukka-Salam, svensk vårsmästare i snooker 2025, berättar om hur han vill se snookerna växa, bland annat med en starkare gemenskap och vägledning för nybörjare.

Read more »

DEBATT: Varför behandlar Sverige Norrland som en koloni?Norrlänningar prioriteras bort – elpriserna skjuter i höjden, skolor tvingas stänga och en hel stad tvingas flytta. Smärtgränsen är nådd och fagra löften från Stockholm i valrörelsetider ekar tomma, skriver Elina Arab, ordförande Norrlandspartiet, tidigare regionråd i Region Västernorrland.

Read more »

Broders våld mot kvinnor i SverigeDen äldre bruden dömdes till fängelse i två år och nio månader för en grov misshandel. Somare yngre bror blev dömd till fängelse i två år och nio månader för en grov misshandel och en våldtäktsdömdes till tre och ett halvt års fängelse för våldtäkt, misshandel och skadegörelse men bedöms inte utvisas. Toinen däckades för våldtäkt mot en annan kvinna och sexuellt ofredande mot en mindreårig flicka.

Read more »

Samsung har släppt skarpa One UI 8.5 i SverigeSamsung lanserar den skarpa versionen av One UI 8.5 för Galaxy S25-serien.

Read more »