Massive Attack levererade en intensiv konsert i Dalhalla där klassiska hits förenades med djupgående budskap om algoritmer, krig och miljöpåverkan. Trots en överväldigande informationsmängd och en tydlig aktivistsyn gavs också magiska ögonblick genom gästartister och den unika platsen.

Massive Attack gav en intensiv audiovisuell upplevelse i Dalhalla där politiska budskap och teknikkritik vävdes samman med klassiska hits. Under de första minutterna av konserten under Risingson presenterades ett kraftfullt informationsflöde på svenska med budskap som Välkommen till dödskedjan och algoritmen kommer alltid hitta dig.

Scenografien inkluderade bilder från krigets Iran och berörde både geopolitik och teknikberoende. Konserten utforskade krigshärdar i en polariserad värld samt priset för vårt behov av snabba underhållningskickar. Massive Attack, känt för sin aktivism, använder musiken som ett forum för samhällsdebatt snarare än ren underhållning. Även om gamla hits som Angel och Hymn of the big wheel skänkte magiska stunder i Dalhallas trollskä omgivning, kändes ibland musiken offras för budskapen.

Med gästartister som Horace Andy och Elizabeth Fraser, som tolkade Tim Buckleys Song to the siren, nåddes ögonblick av ren poesi. Trots detta väckte bandets fokus på aktivismus frågor om balansen mellan konst och politiskt engagemang. Sedan debutalbumet Blue lines 1991 har Massive Attack Utvecklats från en musikalisk kraft till ett politiskt röst, vilket både förstås och saknas av fans som minns Teardrop.

Konserten var en audiovisuell smocka som utmanade publiken att förhålla sig till komplexa teman genom både ljud och bild





