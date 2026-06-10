Masskjutning i Johannesburgs förort - tolv döda

Minst tolv personer dödades och tio skadades i en masskjutning i Johannesburgförorten Cleveland. Polisen söker efter tio misstänkta som öppnade eld vid en bensinstation.

Minst tolv personer har dödats och flera skadats i en masskjutning i en förort till den sydafrikanska staden Johannesburg . Händelsen inträffade sent på tisdagskvällen i Cleveland, ett område öster om Johannesburg s centrum.

När polisen kom till platsen möttes de av flera skottskadade personer, rapporterar den sydafrikanska nyhetsbyrån African News Agency (ANA). Offren, som befann sig i närheten av en bensinstation, beskrevs vara både män och kvinnor i olika åldrar. Enligt polisen ska tio misstänkta personer ha hoppat ur en bil och öppnat eld mot folkmassan innan de flydde från platsen. Ingen har ännu gripits, men polisen har inlett en omfattande utredning och uppmanar allmänheten att lämna tips.

Detta är en av de dödligaste masskjutningarna i Sydafrika på senare år, ett land som redan plågas av hög brottslighet och vapenvåld. Johannesburgs borgmästare uttryckte sin chock och sorg över händelsen och lovade att göra allt för att få fast gärningsmännen. Samtidigt har frågor väckts om polisens förmåga att hantera grovt våld i förortsområdena, där många invånare känner sig otrygga.

Lokala medier rapporterar att skottlossningen var så intensiv att flera kulor träffade butiker och bilar i närheten, vilket tyder på en planerad attack snarare än en spontan konflikt. Brottsförebyggande experter pekar på att gängrelaterat våld ofta ligger bakom liknande händelser i Johannesburgs townships, men polisen vill inte spekulera i motivet innan utredningen är klar. De skadade har förts till flera sjukhus i området, där läget beskrivs som allvarligt för några av dem.

Sjukhuspersonalen arbetar under hårt tryck för att rädda liv, och resurser har omdirigerats från andra avdelningar. Den sydafrikanska regeringen har uttryckt sitt deltagande med offrens familjer och lovat att stärka insatserna mot vapenbrott. Samtidigt efterlyser medborgarorganisationer strängare vapenlagar och bättre polisnärvaro i utsatta områden. Masskjutningen har skapat sorg och ilska i hela landet, och demonstrationer har utlysts i Johannesburg under de kommande dagarna.

Polisen fortsätter att söka efter de misstänkta, som antas vara beväpnade och farliga. Utredningen kommer att bli lång och komplex, och myndigheterna hoppas på hjälp från allmänheten för att få klarhet i vad som hände denna tragiska natt i Cleveland





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Masskjutning Johannesburg Sydafrika Polisutredning Brott

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