Minst tolv personer har skjutits nära en gatufestival i Toledo i den amerikanska delstaten Ohio. Polisen tror att det var två skyttar som sköt mot varandra, men ingen av dem har gripits. Det är en av minst 170 masskjutningar i USA i år.

Minst tolv personer skjutits nära en gatufestival i Toledo i den amerikanska delstaten Ohio på lördagseftermiddagen. Polis en tror att det var två skyttar som sköt mot varandra, men ingen av dem har gripits.

Det är en av minst 170 masskjutningar i USA i år, enligt Gun Violence Archive. Amerikanska styrkor har skjutit ned två iranska drönare, uppger USA:s regionala militärkommando Centcom. Händelsen skedde tidigare i dag. Under natten till lördagen uppgav USA att landet skjutit ned drönare på väg mot Hormuzsundet och attackerat iranska radaranläggningar.

Iransk militär svarade med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Polisen skulle ta ner svenska flaggan efter nationaldagsfirandet i Boden när en man sköt en raket mot dem från en förbipasserande bil. Vid 22-tiden greps mannen, som nu misstänks för framkallande av fara för annan, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot ordningslagen. En harpunfiskare dödades på lördagsmorgonen lokal tid i på en ö utanför Australiens västkust.

Hajen tros ha varit över fyra meter lång. Det var den tredje dödliga hajattacken i landet under senaste månaden. Minst nio personer dödades under lördagen på Gazaremsan i flera israeliska angrepp. Uppgifterna kommer från vittnen och från den civila räddningstjänsten som lyder under terrorstämplade Hamas. Bekräftelse om dödsfall kom även från sjukhuset al-Shifa





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