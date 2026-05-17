Masslagsmål, huvudskada och slagsmål i olika delar av Norge

Arild Iversen, chef på akutmottagningen i Bergen, bekräftar att det inträffade ett masslagsmål i centrala Tromsø med mellan 20 och 30 personer inblandade. I Lørenskog utanför Oslo har ett 20-tal ungdomar slagits. Inne i en kiosk i Drammen har det varit slagsmål. Två personer har försökt misshandla en tredje person med ett bälte i Bodø.

Tyvärr blev det så den 17 maj, säger Arild Iversen, chef på akutmottagningen i Bergen. På en gata i centrala Tromsø har polisen larmats om ett " masslagsmål " där mellan 20 och 30 personer varit inblandade.

Hittills har fyra personer under 18 år gripits. Minst en person har fått en huvudskada av ett knogjärn, uppger insatsledaren Christian Andreassen till Dagbladet. Vi har kallat in mer förstärkning. Vi uppmanar föräldrar att hämta sina barn.

Polisen har inte kapacitet att köra hem berusade ungdomar, säger insatschefen Tom Johannessen till. Det finns en hel del under 18 år som har druckit lite för mycket. De kommer till akuten för att de inte kan ta hand om sig själva, säger akutmottagningens chef Arild Iversen. I Lørenskog utanför Oslo har ett 20-tal ungdomar slagits.

Enligt larmet slog de varandra i huvudet och mot kroppen. Polisen skickade två patruller, som hittade några pojkar som hade varit på en privat fest. Festen avslutades och tonårspojkarna skickades hem till Oslo, uppger polisen för. Flera av ungdomarna verkar berusade/påverkade.

Polisen har röjt lokalen, men har inte kapacitet att underrätta föräldrarna till alla ungdomar. Inne i en kiosk i Drammen har det varit slagsmål. En person ska ha fått vård av ambulanspersonal på plats. Gärningsmännen har flytt från platsen.

Polisen har precis anlänt till platsen med flera patruller och utreder det vidare. Två personer har försökt misshandla en tredje person med ett bälte. Händelsen har fångats på film och det fanns flera vittnen på plats, enligt polisen. Ingen skadades dock fysiskt, och de tre inblandade har fått vistelseförbud i centrala Bodø fram till klockan 08 i morgon





