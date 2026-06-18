Den andra omgången av världsmästerskapet i Nordamerika är igång och bringar med sig överraskningar och nya bedömningar. Tjeckien visar sig vara en besvikelse med sin press mot Sydkorea, medan Sydafrika har potential att hinna ifatt. Schweiz hänger i en spännande grupp där Bosnien visar sig vara en hård nöt att knäcka. Läs mer om de senaste utvecklingarna och förutsägelserna för de kommande matcherna.

Torsdagen markerar startskottet för den andra omgången av världsmästerskap et i fotboll i Nordamerika , och redan nu har turneringen levererat flera överraskningar och omvärderingar av lagens styrkor och svagheter.

En av de största punkterna är Tjeckiens相对t svaga prestation mot Sydkorea, där den tjeckiska pressen visade sig underförstådd och långsam, och laget i stort sett var utspelat över hela banan. Trots att Tjeckien hotade på FASTa situationer och dessutom fick sitt mål efter ett inkast, var den övergripande bilden oroande.

Detta har fått experter att omvärdera Tjeckien som en potentiell favorit, och samtidigt ökat förhoppningarna för Sydafrika, som trots sina egna brister mot Mexiko - särskilt en naiv spelstil och två röda kort - har en uppbyggnad som passar väl mot Tjeckiens press. Bafana Bafana har nämligen en god bollbehandling mot svagare motstånd och med Sithole och Zwanefrämmande avstängningar, är det andra spelarna som Mudau och Modiba som kan utnyttja korridorerna.

Det är dock viktigt att påpeka att i spelbolagar och bland tippare är Sydafrika värderade lågt tack vare deras tidigare resultat, vilket kan skapa värde för de som vill gå emot flödet. I en annan grupp har Schweiz fått en knapp 1-1 mot Qatar, vilket var en typisk "du måste göra mål på dina chanser"-insats där Schweiz skapade många högkvalitativa tillfällen men bara lyckades en gång.

Miro Muheims försvarsmisstag i slutskedet gav Qatar jämmersegern, och detta har gett Schweiz en bråtefull situation där de ändå är favoriter för gruppsegern. För att uppnå det måste de leverera en liknande prestationsnivå mot Bosnien och Kanada, men med bättre effektivitet. Bosnien är ett lågt block som är välorganiserat i försvar och har sätt att skapa farliga fasta situationer och omställningar. Inte förgat är Edin Dzeko som ett sparkapital, och de båda mellerfältarna Muharemovic och Tahirovic som håller ryggraden intakt.

Mot Kanada visade Bosnien tuffhet med ett hörna och effektiva inhopp. På grund av Bosniens stil och Kanadas evidens som favorit - speciellt efter att ha bankat Qatar - finns en stark tro att Bosnien kanità hålla Schweiz på avstånd. Sammanfattningsvis är mästerskapets andra omgång full av komplexa dynamiker där de biggest favoristerna har svårt att leva upp till förväntningarna, medan de mindre favoriterna hittar nya sätt att utnyttja sina motståndares svagheter.

Detta gör turneringen spännande och svår att förutse, och det är just här som värden för tippare och åskådare ligger. Växjö slår Norrköping på fingrarna vad gäller underliggande siffror, en analogi som passar väl när man tänker på statistikens roll i fotboll





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