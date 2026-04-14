Matchhjälten reflekterar efter segern: 'Spelade för varandra'

Efter en imponerande insats och två mål, uttalar sig matchhjälten om segern, lagandan och känslorna kring matchen. Han delar sina tankar om att det kunde ha varit hans sista match för Luleå, och hyllar lagkamraterna och fansen.

Stor matchhjälte uttalar sig efter segern. Han berättar om lagets fokus och känslorna kring matchen, möjligen hans sista inför hemmapubliken. 'Vi pratade om att spela för varandra. Det finns några där inne med Limpan, Bulan och kanske jag själv också, som kan ha gjort sin sista match för Luleå . Vi sa att vi spelar för dem. Vi slöt oss samman som grupp och gick all in', säger han efter segern på måndagskvällen. Han fortsätter: 'Vi vill ta oss igenom det här och komma tillbaka i serien och vinna fyra raka. Vi visste att vi var tvungna att lämna allt där ute, det var vinna eller försvinna i dag. Jag tycker att alla klev fram och höjde sig ett snäpp. Första steget är taget nu och jag är stolt över grabbarna. Nu handlar det om att samla oss och fokusera på nästa match.'

Han, som blev tvåmålsskytt, reflekterar över att det kan ha varit hans sista match inför hemmasupportrarna i Coop Norrbotten Arena: 'Om det var det, så gjorde jag i alla fall allt där ute för fansen. De har gett mig mycket under de fem år jag varit här, i med- och motgångar. Jag har ett Luleåhjärta och tävlar varje kväll. Det tror jag att de uppskattar. Om det var min sista match så tycker jag att jag avslutade på ett bra sätt. Men jag tror att vi kommer tillbaka hit igen.'

Han beskriver hur han hanterade tankarna kring att det kunde vara hans sista match. 'Jag försökte att inte tänka för mycket på det, men det fanns kanske där i bakhuvudet. Mitt fokus var bara att kriga, tävla och göra det jag gör. Jag har varit en bra spelare i den här ligan länge och klivit fram i stora matcher. Jag ville bara tömma allt där ute.' Han betonar också sin kärlek till matcherna mot just detta lag: 'Jag har haft ganska bra utdelning mot dem genom åren. Jag älskar sådana här matcher, derbyn. Det här är min första slutspelsserie mot dem och jag brukar hitta en extra nivå när jag möter dem. Det kanske är rivaliteten. Jag vill kliva fram och avgöra. Samtidigt ska mina kedjekamrater ha mycket beröm. Det blir lättare när alla bidrar.' Han avslutar med att hylla sina kedjekamrater och vikten av laginsatsen.

Han summerar matchen och hyllar lagandan som avgörande för segern. Han betonar vikten av att kämpa för varandra, speciellt för de lagkamrater som eventuellt gjorde sin sista match. Han uttrycker tacksamhet till supportrarna och sitt engagemang för laget, samtidigt som han håller dörren öppen för en eventuell återkomst. Han beskriver också hur han motiveras av rivaliteten och passionen i derbymatcher, och vikten av att kliva fram i viktiga stunder.





