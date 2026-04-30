Matkostnaderna skiljer kraftigt mellan Umeåboenden och fängelser

En jämförelse visar att maten på Umeå kommuns äldreboenden är betydligt billigare än maten på de statliga fängelserna i kommunen. Kritiker menar att det kan vara en form av ålderism.

Sveriges Radio Västernorrland rapporterar om en slående skillnad i matkostnader mellan Umeå kommunens äldreboenden och de statliga fängelserna inom samma kommun. Enligt uppgifter från P4 uppgår kostnaden för livsmedel per person och dygn på kommunens äldreboenden till endast 79 kronor för samtliga måltider.

Detta är en markant lägre siffra jämfört med Kriminalvårdens utgifter för mat till de intagna på anstalterna Sörbyn i Hörnefors och Umeå. På Sörbyn uppgår livsmedelskostnaden till 113 kronor per dygn och intagen, medan den på anstalten Umeå ligger på 87 kronor. Denna diskrepans har väckt frågor om prioriteringar och potentiell ålderism. Britt-Inger Saveman, professor emerita i omvårdnad vid Umeå universitet, uttrycker stark kritik och menar att skillnaden tyder på en systematisk undervärdering av äldre människors näringsbehov.

Hon argumenterar för att det är en form av diskriminering att äldreomsorgen tilldelas en lägre budget för mat än fängelserna, trots att båda grupperna är beroende av väl sammansatta och näringsrika måltider. Saveman betonar att äldreomsorgen trots de begränsade resurserna strävar efter att erbjuda bra och näringsriktig mat, men att det är en ständig utmaning att få ekonomin att räcka till.

Hon föreslår att man inom äldreomsorgen bör prioritera att investera i dyrare, mer näringsrika livsmedel som grädde, smör och kött, för att aktivt motverka risken för undernäring bland de äldre. Maria Svensson, representant för Kriminalvården, och Kriminalvården själva, förklarar skillnaden i kostnader med att de intagna på fängelserna generellt sett har ett större energibehov på grund av sin fysiska aktivitet och livsstil. Detta argument ifrågasätts dock av Britt-Inger Saveman, som menar att det inte rättfärdigar den stora skillnaden i kostnader.

Hon påpekar att äldre personer ofta har specifika näringsbehov som måste tillgodoses för att upprätthålla deras hälsa och välbefinnande. Saveman understryker att undernäring är ett allvarligt problem bland äldre och kan leda till försämrad livskvalitet, ökad sjuklighet och till och med död. Hon menar att det är ett moraliskt ansvar att säkerställa att äldreomsorgen har tillräckliga resurser för att erbjuda en adekvat och näringsriktig kost.

Diskussionen kring matkostnaderna belyser en bredare fråga om prioriteringar inom välfärden och hur olika grupper i samhället värderas. Det handlar om att säkerställa en rättvis fördelning av resurser och att ge alla människor, oavsett ålder eller livssituation, möjlighet till en god hälsa och livskvalitet. Denna situation i Umeå är ett tydligt exempel på hur ekonomiska begränsningar kan påverka kvaliteten på vården och omsorgen, och hur det är viktigt att ständigt ifrågasätta och utvärdera befintliga system och rutiner.

Det är viktigt att notera att den låga matkostnaden på äldreboenden inte nödvändigtvis innebär att maten är av dålig kvalitet. Personalen inom äldreomsorgen gör sitt bästa för att laga näringsrika och smakliga måltider med de resurser de har tillgång till. Men begränsningarna i budgeten kan innebära att man tvingas kompromissa med ingredienser och variation, vilket i sin tur kan påverka de äldres näringsintag.

En jämförelse med fängelserna visar att Kriminalvården har en större ekonomisk marginal att röra sig med när det gäller mat, vilket möjliggör ett bredare utbud av livsmedel och en högre kvalitet på måltiderna. Detta kan bero på att Kriminalvården har andra krav på maten, till exempel krav på att den ska vara mättande och energirik för att upprätthålla ordningen och säkerheten på anstalterna.

Oavsett orsaken är det tydligt att det finns en ojämlikhet i hur olika grupper i samhället behandlas när det gäller matkostnader. Denna ojämlikhet bör adresseras genom en översyn av budgetfördelningen och en ökad satsning på äldreomsorgen. Det är också viktigt att öka medvetenheten om de specifika näringsbehov som äldre personer har och att säkerställa att maten som serveras på äldreboenden är anpassad efter dessa behov.

En investering i äldreomsorgens mat är en investering i de äldres hälsa och välbefinnande, och det är en investering som kommer att gynna hela samhället





