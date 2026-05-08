Mats Sundin tillbaka i toppskiktet: Ny roll i Toronto Maple Leafs och minnen av dessertrutinen med Tie Domi

Mats Sundin har återvänt till hockeyns toppskikt som senior exekutiv rådgivare i Toronto Maple Leafs. Tillsammans med den nya general managern John Chayka har de redan gjort stor succé genom att vinna draftlotteriet. Sundin berättar om sin berömda dessertrutin med vännen Tie Domi och hur de alltid åt en hel förpackning Häagen-Dazs vaniljglass med chokladsås kvällen före bortamatcher. Exakt vad Sundins roll innebär är fortfarande något oklart, men han pratar om kulturen i omklädningsrummet och var på plats när draftordningen lottades. Toronto är Kanadas största hockeymarknad och mediernas otålighet är förståelig, med tanke på att klubben inte vunnit Stanley Cup sedan 1967.

Mats Sundin har återigen tagit sig tillbaka till hockeyns toppskikt, denna gång som senior exekutiv rådgivare i Toronto Maple Leafs . Tillsammans med den nya general managern John Chayka , som utnämndes samtidigt, bildar de en duo som redan har gjort stor succé.

Under natten till onsdag vann Leafs draftlotteriet, vilket innebär att laget får välja först i sommarens draft. Detta kom bara drygt ett dygn efter att Sundin och Chayka presenterades, ett val som mötts med både förväntningar och kritiska röster. Under presskonferensen blev det spänt när vd:n Keith Pelley fick frågor om rekryteringsprocessen för Chayka, som har kopplingar till den tidigare Leafs-spelaren Tie Domi.

Domi, en publikfavorit i Toronto, har varit en nära vän till Sundin sedan deras spelardagar och de har delat många minnen, bland annat deras berömda dessertrutin. Sundin avslöjar att de alltid åt en hel förpackning Häagen-Dazs vaniljglass med chokladsås kvällen före bortamatcher. Det var en rutin som de försökte få laget att boka hotell som serverade just Häagen-Dazs. Sundin bekräftar att det blev mycket glass, särskilt på matchdagar, och att det var en del av hans förberedelser inför matcherna.

Han berättar att han alltid åt glass innan han somnade, både på hotellen och hemma. Sundin säger att det var en del av hans rutin och att han inte ser det som något problem, särskilt inte när man tränar flera timmar om dagen. Nu, som 55-åring, är det inte lika vanligt med glass, men det händer på helgerna.

Exakt vad Sundins roll i Maple Leafs innebär är fortfarande något oklart, men under presskonferensen pratade han om kulturen i omklädningsrummet och var på plats när draftordningen lottades. Att det blev friktion i måndags är inte så konstigt, med tanke på att Toronto är Kanadas största hockeymarknad med ett intensivt mediefölje. Klubben har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967, vilket gör att mediernas otålighet är förståelig.

Presskonferensen i måndags, med Leafs nya GM John Chayka, vd Keith Pelley och Mats Sundin, som blir senior exekutiv rådgivare, visade på de utmaningar som väntar för laget. Sundin och Chayka har nu ett stort ansvar att leda laget tillbaka till toppen, och med draftlotterivinsten har de en bra start





