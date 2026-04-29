Mats Svegfors bryter med Moderaterna – migrationspolitiken avgörande

Efter decennier som en moderat röst lämnar Mats Svegfors partiet. Beslutet grundar sig i en stark kritik mot den åtstramade migrationspolitiken och en insikt om invandrad arbetskrafts avgörande betydelse för svensk välfärd. Han berättar om sin situation på ett äldreboende där en undersköterska hotas av utvisning.

I decennier har Mats Svegfors varit en framträdande och moderat röst i den svenska samhällsdebatten. Nu bryter han med Moderaterna , ett beslut han offentliggör genom ett öppet brev riktat till statsminister Ulf Kristersson.

Bakgrunden till detta drastiska steg är en växande oro över partiets migrationspolitik och dess konsekvenser för den svenska välfärden. Svegfors, som för närvarande bor på ett äldreboende i Stockholm, beskriver en situation där han är direkt beroende av personal med invandrarbakgrund för sin dagliga omvårdnad. Han betonar att en av dessa undersköterskor nu står inför hotet om utvisning, vilket har förstärkt hans insikt om invandrad arbetskrafts avgörande betydelse för att upprätthålla en fungerande vård och omsorg.

Mats Svegfors har en lång och imponerande karriär inom den svenska politiken och medievärlden. Han var ordförande för Moderata Studentförbundet redan 1974 och har därefter haft en framstående roll som politisk redaktör och chefredaktör för Svenska Dagbladet. Han var även en del av den grupp som utformade Moderaternas idéprogram så sent som 2020.

Trots denna långa och trogna tjänstgöring, och en initial förhoppning om att kunna bidra till Kristerssons regering, har Svegfors nu kommit fram till att han inte kan fortsätta stödja partiet. Hans sjukdom och den efterföljande tiden på äldreboendet har tvingat honom att ompröva sina politiska ståndpunkter. Han uttrycker en besvikelse över att de etablerade partierna, inklusive Socialdemokraterna, i allt större utsträckning närmar sig varandra, drivna av en rädsla för Sverigedemokraternas framgångar.

Denna utveckling, kombinerad med den kraftfulla omläggningen av migrationspolitiken under det senaste decenniet, har lett till en situation där Svegfors ser en långsiktig förändring som nödvändig, om än inte nödvändigtvis driven av humanistiska ideal utan snarare av ett svenskt egenintresse. Svegfors argumenterar för att det är en cynisk men oundviklig insikt att den svenska välfärden är helt beroende av invandrad arbetskraft.

Han illustrerar detta med konkreta exempel från sin egen vardag på äldreboendet, där personalen med invandrarbakgrund utför allt från att servera frukost till att hjälpa till med personlig hygien. Han understryker att detta inte är en ny insikt, men att den har blivit alltmer påtaglig. Han är osäker på hur han kommer att rösta i höstens val, men betonar att migrationspolitiken kommer att vara en avgörande faktor. Han överväger möjligheten att rösta blankt eller välja ett annat parti.

Svegfors ser en framtid där en mer pragmatisk och realistisk migrationspolitik blir nödvändig för att säkerställa den svenska välfärdens långsiktiga hållbarhet. Han menar att en vändning i migrationspolitiken kommer att ta tid, men att den så småningom kommer att ske, driven av ett erkännande av invandrad arbetskrafts oersättliga bidrag till samhället. Han uppmanar till en öppen och respektfull diskussion om dessa frågor och betonar vikten av att undvika onyanserade och polariserande debatter





