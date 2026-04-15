Matsmart satsar helhjärtat på Norden efter marknadsavyttring

Matsmart drar sig tillbaka från Tyskland, Österrike och Schweiz för att fokusera sina resurser på den nordiska marknaden. Samtidigt belyser experter vikten av chipnivåns säkerhet för att skydda organisationer mot alltmer sofistikerade cyberhot.

Matsmart har fattat ett strategiskt beslut att avveckla sin närvaro på den tyska marknaden, vilket även innefattar verksamheten i Österrike och Schweiz. Syftet med denna omstrukturering är att frigöra resurser och fullt ut rikta in sig på tillväxt och expansion inom de nordiska länderna. Beslutet markerar en tydlig ambition att befästa och stärka Matsmart s position på hemmamarknaderna.

Parallellt med Matsmarts marknadsförändringar belyser experter inom cybersäkerhet den alltmer kritiska betydelsen av säkerhetslösningar på chipnivå. Juha-Matti Mukari, Lead Cyber Security Architect på Atea, och Nawras Sawsou, Strategic Alliances Manager på Intel, delar med sig av sina insikter om hur hårdvarunära säkerhet kan erbjuda ett förstärkt skydd för organisationer. Mukari betonar vikten av synlighet ända ner till hårdvarunivå: Vi kan inte skydda något som vi inte har synlighet i. Därför är synlighet ända ner till hårdvarunivå avgörande och en positiv utveckling. Detta är särskilt relevant inom den offentliga sektorn, där kritiska infrastrukturer och känslig information är ständigt utsatta. Inom hälso- och sjukvården är skyddet av patientdata av yttersta vikt, medan utbildningssektorn hanterar stora och sårbara användargrupper. Även kommunsektorn står inför utmaningar med att skydda kritisk infrastruktur och därtill hörande konfidentiell information. Hårdvaruskyddet erbjuder en grundläggande nivå av säkerhet som kompletterar traditionella mjukvarulösningar. Sawsou lyfter fram artificiell intelligens (AI) som ett dubbelkantat svärd inom cybersäkerhet. Medan AI kan användas av angripare för att skapa mer avancerade och trovärdiga attacker, är det samtidigt ett ovärderligt verktyg för att identifiera och bemöta hot. En tydlig trend är att cyberattacker i allt högre grad undviker traditionell skadlig kod. Istället utformas angriparnas metoder för att efterlikna normal användarbeteende, vilket gör det svårare för konventionella säkerhetsprogram att upptäcka dem. Säkerhetslösningar på hårdvarunivå blir därmed en allt viktigare komponent i det moderna cybersäkerhetsarbetet. Sawsou påpekar att attacker även kan baseras på manipulation genom exempelvis deepfake-videor, där användare luras att agera på ett sätt som gynnar de kriminella. Hårdvaran har potential att bidra till identifieringen av sådana manipulerade attacker, vilket öppnar nya möjligheter för försvar. Ett skarpt exempel på vikten av robust hårdvarusäkerhet kom till uttryck i juli 2024, då en misslyckad uppdatering från säkerhetsföretaget CrowdStrike ledde till att miljontals datorer globalt slogs ut, med särskilt drabbade områden i USA. Flera flygbolag tvingades ställa in eller försena flygningar på grund av funktionsfel i flygplatsernas system. Skillnaderna i återhämtningstid var markanta. Sawsou berättar om ett flygbolag som, tack vare en avancerad enhetshantering med Intel vPro-integration, kunde återställa sina system på endast fyra timmar genom centraliserad hantering på hårdvarunivå. Ett annat flygbolag, som saknade motsvarande synlighet och kontroll, behövde över fem dagar för att manuellt reparera datorer en efter en. Detta ledde till tusentals inställda flygningar och en förlorad intäkt på uppskattningsvis 500 miljoner dollar. Dessa praktiska scenarier understryker tydligt fördelarna med avancerad enhetshantering på hårdvarunivå. Med Intel vPro kan enheter nås och hanteras även om de är frånkopplade, operativsystemet är ur funktion eller enheterna saknar ström, vilket ger en oöverträffad nivå av kontroll och återställningsförmåga. Utöver de direkta konsekvenserna av driftstörningar, lyfts säkerhetsfunktioner som sträcker sig ner till chipnivå fram som avgörande i mötet med nya cyberhot. När säkerhetsfunktioner är djupt integrerade i hårdvaran kan de inte enkelt avaktiveras och kan därmed agera snabbt och effektivt vid misstänkt aktivitet. Intels chip erbjuder exempelvis mångsidiga skyddsmekanismer, där maskininlärning och AI används för att identifiera misstänkt aktivitet och generera larm. Mukari sammanfattar att cybersäkerhet är ett komplext system uppbyggt av flera lager, där hårdvarunivån utgör det mest fundamentala. Genom att utvidga säkerhetsfunktionerna till chipnivå kan enheter skyddas mot hot som annars skulle kunna förbli oupptäckta, vilket skapar ett mer resilient och robust försvar mot den ständigt föränderliga hotbilden





