Mattias Svanberg ger klart besked: ingen återkomst till Malmö FF i sommar

Mattias Svanberg slår fast att han inte återvänder till Malmö FF i sommar, trots önskemål från lagkapten Anders Christiansen.

Mattias Svanberg har tydligt slagit fast att han inte kommer att återvända till Malmö FF i sommar. Trots att lagkaptenen Anders Christiansen nyligen uttryckte en stark önskan om att landslagsmittfältaren ska vända hem till himmelsblått redan under nuvarande övergångsfönster, ger Svanberg ett klart och entydigt besked.

Det är inte aktuellt, säger han bestämt. 27-åringen spelade nyligen i Bundesliga med Wolfsburg, men laget åkte ur serien och nu är framtiden oviss. På en rak fråga från Fotbollskanalen om han är helt säker på att han inte kommer tillbaka till MFF i sommar, svarar Svanberg med emfas att han är bombsäker på det. Han betonar att han har kontrakt med Wolfsburg och att det är där hans fokus ligger just nu.

Samtidigt medger Svanberg att han har noterat supportrarnas drömmar på sociala medier om att han ska återvända. Men han vill inte spekulera i en framtida comeback. En vacker dag är det möjligt, säger han, men han vill inte lova något. Det beror helt på hur hans karriär fortsätter.

För tillfället följer han dock fortfarande sitt MFF på avstånd och lider med klubben i den kris som de för närvarande går igenom. Det är tufft, precis som för oss i Wolfsburg, där det är långt under förväntningarna och inte tillräckligt bra, säger Svanberg. Han uppmanar till konkretion och positivt tänkande, och att inte gräva sin grav ännu djupare. Han tror och hoppas att MFF internt kan vända utvecklingen.

Svanbergs karriär har varit en berg- och dalbana sedan han lämnade Malmö FF 2018. Efter en lyckad sejour i Bologna i Serie A värvades han till Wolfsburg där det dock inte har gått lika bra. Lagets degradering från Bundesliga var ett hårt slag, och nu väntar en sommar med osäkerhet kring hans framtid. Samtidigt kämpar Malmö FF i allsvenskan, där man ligger långt under förväntningarna och kämpar för att hitta formen.

Christiansens utspel om att vilja ha Svanberg hemma visar på klubbens desperation, men Svanberg är tydlig med att han inte är redo att återvända än. Han vill fortsätta satsa på sin utlandskarriär och se vart den bär. Trots det håller han dörren på glänt för en framtida återkomst. Det är en klassisk fotbollsberättelse om en spelare som älskar sin moderklubb men som samtidigt har egna ambitioner.

Supportrarna får fortsätta drömma, men för den här sommaren blir det inget hemvändande. Svanberg lämnar inga tvivel om att han står fast vid sitt beslut, oavsett vad som händer i Wolfsburg. Han påpekar att fotboll är oförutsägbart, men just nu är fokus på att komma tillbaka efter en tung säsong. Malmö FF måste hitta andra vägar att stärka laget, och Svanbergs nej är definitivt.

Samtidigt är han tacksam för kärleken från supportrarna och känner en stark anknytning till klubben. Han avslutar med att säga att han alltid kommer att vara en MFF:are i hjärtat, men att timingen inte är rätt. Kanske i framtiden, men inte nu





