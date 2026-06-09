Max, 13, försvunnen på hästgården

Max, 13, har försvunnit på hästgården efter att ha tagit sitt liv. En serie från Svenska Dagbladet granskar vad som hände i hans skolgång.

Del 1 av 3. När en 13-årig pojke dör börjar rykten gå i hans hemstad – att mobbning drev honom till att ta sitt liv.

SvD:s reporter går i Max fotspår för att söka svar: Vem var pojken på gården? Och vad hände inne på skolan? En serie från Svenska Dagbladet. För att höra hela serien behöver du vara prenumerant.

Lyssna på svd.se/max. Stöd för dig som mår dåligt: Om du behöver akut hjälp, kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning (hitta din närmaste via 1177.se. ) Vid livshotande lägen, ring alltid 112. Hjälplinjen: ring 90 390 (öppet dygnet runt).

Mind Självmordslinjen: Chatta på mind.se/chatt eller ring 90 101 (öppet dygnet runt). Jourhavande medmänniska: Chatta på jourhavande-medmanniska.se/chatt eller telefon nattetid: 08-702 16 80. Reporter: Frida Svensson. Producent: Moa Larsson, Lovisa Lamm Nordenskiöld.

Research: Elin Roumeliotou, Bernard Helou. Ljuddesign, vinjett och slutmix: Thomas Henley. Redaktör: Emmylou Tuvhag. Grafisk profil: Henrik Malmsten. Fotograf: Staffan Löwstedt. Ansvarig utgivare: Lisa Irenius





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