En ny poddserie från SvD berättar om Max Olofsson, en 13-årig pojke som dog i sin hemstad efter att ha blivit mobbad i skolan. Serien följer Max och hans vänner som meckar med motorer och bygger om en hundkoja till en bastu. Tre månader senare hittas Max död på gården där han bor.

I en av världarna, hemma på Max hästgård utanför Ulricehamn, meckar de med motorer och bygger om en hundkoja till en bastu. Två tonåringar med händerna täckta av olja, som tycker att en container full med skrot är en guldgruva.

"Jag vill berätta vilket helvete det kan vara i skolan och vad det kan leda till," säger Charlie Ullström, 14, i SvD:s nya poddserie. "Att åka den bussen var som att sitta med 20 apor som har lärt sig att svära. Det var skrik, bråk, tjafs. För pojkarna är skolan en otrygg plats där de måste försvara sig, slå tillbaka, och hitta strategier för att stå ut.

När de går i sexan kommer de överens om en regel: När pojkarna ska börja högstadiet hamnar de i olika klasser. Tre månader senare hittas Max död på gården där han bor. Han är 13 år när han tar sitt liv den 25 november 2024





Max Olofssons tragiska ödeEn serie från Svenska Dagbladet följer Max spår för att söka svar om vem han var och vad som hände honom i skolan. SvD:s reporter Frida Svensson har gått i Max fotspår för att berätta hans historia.

