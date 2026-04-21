Maximera konferensen till havs: Upptäck de moderna hybridfärjorna från Kapellskär

Upplev effektiva och klimatsmarta konferenser ombord på Finnsirius och Finncanopus. Från inspirerande Stellar Lounge till avkopplande spa, här får ni den perfekta balansen mellan arbete och vila i vacker skärgårdsmiljö.

Kapellskär ligger bara drygt en timmes bilresa från centrala Stockholm, men så fort ni når kajen omfamnas ni av en rofylld och avstressande skärgårdsmiljö. Det är från denna strategiska punkt som de moderna färjorna Finnsirius och Finncanopus dagligen kastar loss med kurs mot Åland eller Nådendal. Dessa fartyg utgör det perfekta valet för såväl effektiva dagsmöten som mer omfattande dygnskryssningar.

Marco Palmu berättar att de för två år sedan genomförde en omfattande uppgradering av sin flotta, vilket innebär att resenärer nu får uppleva toppmoderna hybridfärjor. Dessa fartyg är konstruerade för att vara så miljövänliga som möjligt: de drivs med el när de ligger vid kaj i hamnen och växlar till mer traditionella drivmedel när de befinner sig ute till havs, vilket gör dem till ett klimatsmart och framtidsorienterat val för dagens medvetna företag. Ombord på fartygen finner man Stellar Lounge, en exklusiv och avskild konferensavdelning skapad för att ge grupper en unik samlingsplats. Miljön är genomtänkt in i minsta detalj för att främja arbetsro och stimulera kreativitet. Genom de stora panoramafönstren har ni den ständigt föränderliga skärgården som en rogivande kuliss under hela arbetsdagen. Möbleringen är flexibel och sittplatserna är ergonomiska, vilket möjliggör allt från fokuserat individuellt arbete till livliga diskussioner och kreativa workshops. I Premium-varianten av loungen erbjuds en egen bar och en välfylld självserveringsstation med snacks och dryck. För grupper mellan 4 och 70 personer finns dessutom fullt utrustade konferensrum med den senaste tekniken, vilket garanterar att varje möte blir så effektivt och smärtfritt som möjligt. Många gäster uttrycker en genuin wow-känsla när de kliver ombord, då fartygen är anmärkningsvärt ljusa och fräscha. För företag som vill optimera sin tid finns möjligheten att boka en endagskonferens som avgår på morgonen och är tillbaka redan på eftermiddagen. Ni kan påbörja dagen med en näringsriktig frukost, genomföra intensiva möten under överfarten och sedan avrunda med en lång, avkopplande lunch eller lite shopping på hemvägen. För de som behöver mer tid erbjuder fartygen en förstklassig spaavdelning med traditionell finsk bastu, ångbastu och jacuzzis både inomhus och utomhus. Den som önskar förlänga konferensupplevelsen kan boka en nattkryssning till Nådendal, där man sover gott i bekväma hytter för att vakna utvilad inför nästa dags aktiviteter. Med ett brett utbud av restauranger, såsom Fisherman’s Bistro, serveras lokala skärgårdsrätter och grillade specialiteter som sätter guldkant på vistelsen. Det som verkligen utmärker dessa resor är den lugna och harmoniska atmosfären, vilket ger er den sällsynta möjligheten att kombinera professionell produktivitet med välbehövlig vila och rekreation i en av världens vackraste miljöer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erik Lallerstedt: En restauratörs liv och karriärEn hyllning till den legendariske restauratören Erik Lallerstedt, hans livshistoria, karriärval och generösa personlighet, från New York till Stockholms finaste krogar.

Read more »

Iran bojkottar förhandlingar med USA, Mona Juul lämnar UDInternationella spänningar ökar när Iran hotar att bojkotta förhandlingar med USA om inte amerikanska hamnblockader hävs, samtidigt som Mona Juul lämnar svenska UD efter anklagelser om kopplingar till Jeffrey Epstein.

Read more »

Efterdyningarna av årets Coachella: Från dammstormar till stjärnmötenÅrets Coachella bjöd på allt från extrema väderförhållanden och Justin Biebers stora comeback till oväntade gästspel från Madonna och kontroversiella uttalanden på scenen.

Read more »

John Keats kärleksbrev återfunna – stals på 80-taletÅtta handskrivna brev från den brittiske poeten John Keats till hans kärlek Fanny Brawne har återfunnits och återlämnats till dess ägare, årtionden efter att breven stals.

Read more »

Strategiskt naturkapital i fokus när näringslivet samlas för Biodiversity & BusinessKonferensen Biodiversity & Business i Stockholm utforskar hur företag kan integrera naturkapital i sina strategier för att hantera risker och stärka konkurrenskraften.

Read more »